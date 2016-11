Performance mit Weitsicht

Mit Infrarotmesslaser ist er prädestiniert für den Einsatz an Kranen, in Verkehrsanwendungen zur Erkennung von Fahrzeugen oder zur Vermessung von heißen Stahlbrammen im Stahlwerk. Sowohl die axiale Objektverfolgung als auch die schnelle Erfassung von Kanten seitlich einfahrender Objekte sind kein Problem. Mit Messzykluszeiten von bis zu einer Millisekunde ist der Dx1000 perfekt für die Verwendung in Regelkreisen. Die innovative HDDM+-Technologie ermöglicht eine zuverlässige Distanzmessung im Innen- und Außenbereich und damit eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Bei der Messung auf natürliche Objekte erfasst der DT1000 Entfernungen bis über 450 Meter. Der DL1000 hat eine maximale Reichweite von 1.500 Metern bei der Messung auf Reflektorfolie. Für ein erweitertes Anwendungsspektrum können mit der Multi-Echo-Technologie unerwünschte Reflexionen unterdrückt werden. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten erlauben eine perfekte Anpassung an die individuelle Messaufgabe. Durch das grafische Touch-Display, die komfortable SOPAS ET-Bedienoberfläche und einen roten Ausrichtlaser lässt sich der Dx1000 schnell und sicher in Betrieb nehmen. Zuverlässige Distanzmessung im Innen- und Außenbereich Die Anwendungsgebiete des Dx1000 sind vielfältig. So kann er zur Kollisionsvermeidung an schienengebundenen Kai- und Portalkranen in Häfen eingesetzt werden oder zur Vermessung von Containerstapeln. Zudem kontrolliert er die Belegung von Lkw-Parkspuren und positioniert schienengebundene Fahrzeuge und Brückenkrane. Selbst die Erfassung heißer Stahlbrammen ist für den Dx1000 kein Problem. Während des kontinuierlichen Walzprozesses werden die heißen Stahlbrammen mithilfe von Sauerstoffbrennern auf die gewünschte Länge geschnitten. Der Sensor erfasst dabei Position und Länge der Stahlbrammen auf dem Rollgang. www.sick.de