Neuer COO bei Schunk

„Mit Markus Kleiner legen wir die operative Führung in die Hand eines praxiserfahrenen Strategen, der über profunde Kenntnisse des globalen Marktes für Spanntechnik und Greifsysteme verfügt und technisches, vertriebliches sowie finanzwirtschaftliches Know-how vereint“, unterstreicht der Geschäftsführende Gesellschafter & CEO Henrik A. Schunk. Der Maschinenbauingenieur Markus Kleiner ist seit 1997 im Unternehmen, zunächst als Werkleiter und ab 2006 als Geschäftsführer der Heinz-Dieter Schunk GmbH & Co. Spanntechnik KG in Mengen. Dort hat der heute 44-Jährige eine um-fassende Innovationsstrategie umgesetzt und den Standort zum weltweit führenden Anbieter für stationäre Spanntechnik sowie einem anerkannten Anbieter in der Drehtechnik ausgebaut. Seine Funktion als Geschäftsführer am Standort Mengen wird er auch künftig beibehalten. www.schunk.com