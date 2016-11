Stabil bergauf

„Die Bildverarbeitungsindustrie in Deutschland und Europa meldet seit Jahren Wachstum. Alleine in Deutschland hat sich der Umsatz innerhalb von zehn Jahren verdoppelt, ein Ende des Booms ist nicht in Sicht. Hierzulande wird die Branche in diesem Jahr einen neuen Rekordumsatz in Höhe von mindestens 2,2 Milliarden Euro erreichen. Die Bildverarbeitungsindustrie in Europa wird 2016 ein Umsatzplus von 8 Prozent erzielen.“, sagt Dr. Olaf Munkelt, Vorsitzender des Vorstandes VDMA Industrielle Bildverarbeitung anlässlich der Eröffnung der Vision, Leitmesse für industrielle Bildverarbeitung. Schlüsselkomponente im weltweiten Automatisierungswettlauf Bildverarbeitung „Made in Europe“ ist zur Schlüsseltechnologie für die Automatisierung weltweit geworden. Maschinen können dank Bildverarbeitung „sehen und verstehen“. Das führt nicht nur zu höchster Produktqualität, sondern auch zu einer höheren Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit im Kontext von Industrie 4.0 indem stabile und effiziente Prozesse sowie Flexibilität und Intelligenz in der Fertigung ermöglicht werden. Nicht-industrielle Branchen auf dem Vormarsch Darüber hinaus erobert sich die Bildverarbeitung stetig neue Absatzindustrien und Anwendungsfelder. „Kreative Einsatzmöglichkeiten gibt es jedes Jahr aufs Neue: Lebensmittelerkennung ohne Barcode im Supermarkt, Schienenüberwachung in der London Underground, Garnelensortierung auf dem Fischkutter – die Bildverarbeitung erweist sich als echter Alleskönner und hat längst unseren Alltag erobert!“, sagt Olaf Munkelt. 2015 betrug der Anteil des Umsatzes der europäischen Bildverarbeitungsindustrie in nicht-industriellen Branchen bereits 24 Prozent; der Umsatz wuchs mit 14 Prozent überdurchschnittlich. Wachstumstreiber waren insbesondere die Bereiche Intelligente Verkehrssysteme, Medizinische Diagnoseapparate und Operationstechnik sowie Sicherheit & Überwachung. Automobilindustrie bleibt größter Abnehmer Aufgeschlüsselt nach Branchen bleibt die Automobilindustrie weltweit stärkster Kunde für die europäische Bildverarbeitungsindustrie mit 20 Prozent am Gesamtumsatz. Der Umsatz von industrieller Bildverarbeitung stieg hier im Jahr 2015 um 9 Prozent. Der Umsatz in der verarbeitenden Industrie ohne Automobil wuchs um 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Elektro-Elektronikindustrie – einschließlich Halbleiter – war mit einem Anteil von knapp 12 Prozent der zweitgrößte Kunde, gefolgt von der Metallbranche sowie der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie mit einem Anteil von jeweils 7 Prozent. Wachstumsmotor Deutschland Für die europäische Bildverarbeitungsindustrie war Deutschland der wichtigste Absatzmarkt: 33 Prozent des Umsatzes wurde in Deutschland erzielt, 12 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Nordamerika war mit 14 Prozent der zweitwichtigste Exportmarkt (plus 11 Prozent), gefolgt von China mit 8 Prozent Anteil am Umsatz (plus 16 Prozent im Vergleich zu 2014). Rekordumsatz von Kameras Wichtigste Komponente mit einem Anteil von 30 Prozent am Gesamtumsatz der europäischen Bildverarbeitungsindustrie sind die Kameras. Der Umsatz wuchs 2015 um satte 9 Prozent. Etwas weniger dynamisch entwickelte sich mit einem Wachstum von 6,5 Prozent der Umsatz von Bildverarbeitungssystemen. Trendthema Embedded Vision Die diesjährige VDMA Podiumsdiskussion auf den Industrial Vision Days beschäftigt sich mit dem Trendthema 'Smarter Vision with Embedded Vision?'. Die Diskussion wird aufzeigen, welche Themen sich hinter dem Begriff ´Embedded Vision´ verbergen und welche Vorteile der Anwender hat. Das Podium ist mit Vertretern von Advantech Europe, ARM, BASLER, Imago Technologies, MVTec Software und Sick prominent besetzt; neben klassischen Unternehmen aus der Bildverarbeitungsindustrie kommen auch externe Player zu Wort. www.vdma.org/vision