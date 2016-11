Kamera-Anbindung

Das Basler Development Kit vereinfacht die manchmal komplexe und zeitaufwändige Anbindung eines LVDS-basierten Kameramoduls für Embedded Vision Anwendungen. Zu diesem Zweck enthält Baslers PowerPack for Embedded Vision eine hard- und softwareseitige Referenzimplementierung, die als Vorlage für das Design eines kompletten Embedded Vision System dient. Damit können Entwickler bequem die Anbindung einer Basler dart Kamera mit BCON for LVDS-Schnittstelle an ein SoM (System-on-Module) mit passender Architektur realisieren. Das Basler PowerPack for Embedded Vision besteht aus einem Basler dart Kameramodul mit BCON for LVDS-Schnittstelle und einer Auflösung von 5 Megapixeln, einem Objektiv, einem Processing Board mit Xilinx Zynq-7010 SoC (System-on-Chip), Kabeln und weiterem Zubehör. Darüber hinaus enthält das Development Kit eine Referenzimplementierung, die den FPGA-basierten Bildeinzug in dem Zync SoC sowie die Anbindung eines dart BCON Kameramoduls an die Basler pylon Camera Software Suite demonstriert. Damit kann das Kit als Grundlage für die eigene Entwicklung dienen und zeigt, wie das Kameramodul über das pylon SDK angesprochen und konfiguriert werden kann. Das Development Kit ergänzt Baslers Embedded Vision Angebot; dies umfasst diverse Kameramodule mit USB 3.0- bzw. BCON for LVDS-Schnittstelle, ein Evaluation Kit mit einer dart USB-Kamera, Software und Komponenten. Der Serienstart des PowerPacks for Embedded Vision erfolgt mit der Basler dart BCON Serie Anfang 2017. www.baslerweb.com