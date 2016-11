Neuer Präsident

Jack Lee übernimmt den Posten von Mike Granby, der über siebzehn Jahre Präsident bei Red Lion war und das Unternehmen verlässt, um sich anderen unternehmerischen Projekten zu widmen. Herr Granby war 1996 durch die Übernahme der britischen Firma Paradigm Controls zu Red Lion gekommen, die er selbst gegründet hatte. „Herr Lee hat umfassende Erfahrungen in den Industriemärkten. Darunter auch bei der Geschäftsentwicklung im schnell wachsenden Bereich des Industrial Internet of Things. Dank seiner Führungsqualitäten und Erfahrungen in der Branche weltweit ist er bestens geeignet, um Red Lion in die nächste Phase zu führen,“ erklärte Jo Halles, Business Group Director bei Spectris plc. „Wir danken Herrn Granby für den unschätzbaren Beitrag, den er bei Red Lion geleistet hat. In den vielen Jahren seiner Betriebszugehörigkeit konnte er das Unternehmen zu einer zuverlässigen Marke für industrielle Automatisierung und Vernetzung ausbauen.“ Jack Lee war vor seinem Eintritt bei Red Lion als Senior Vice President und Geschäftsführer der Surface Equipment and Automation Business Group für die Dover Corporation tätig. Davor bekleidete er verschiedene Führungspositionen bei Emerson und leitete dort unter anderem die Übernahme und Integration des Mess- und Steuergeschäfts Bristol. Zu Beginn seiner Laufbahn war er bei Solvay und Pennzoil tätig. Herr Lee hat einen Master-Abschluss in Chemical Engineering von der University of Houston und einen MBA von der Northwestern University. „Ich freue mich auf die Chance, Red Lion weiterzuführen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden durch branchenführende Lösungen dabei, wichtige Geschäftseinblicke zu gewinnen, indem es ihre Kommunikation verbessert und die Produktivität steigert,“ erklärte Jack Lee, der neue Präsident von Red Lion. „Red Lion vereint viele Talente und verfügt über Technologien, Partnerschaften und weltweite Präsenz. Wir werden die Innovationen weiter vorantreiben und in Zukunft den Schwerpunkt auf leistungsstarken Kundendienst setzen.“ www.redlion.net/de