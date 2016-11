Wie in Europa will ODU auch in Nordamerika verstärkt vollständig konfektionierte Steckverbinder anbieten. Der neue Produktionsstandort in Mexiko bietet dafür beste Voraussetzungen: Auf 3.000 Quadratmetern und mit etwa 50 Mitarbeitern wird ab Anfang 2017 die Produktion auf vollen Touren laufen. Der Fokus liegt auf der Kabelkonfektionierung, doch bei Bedarf ist die Produktion in alle Richtungen ausbaufähig. Die Position des Geschäftsführers hat Doru Epure übernommen, der bereits zehn Jahre lang das ODU Werk in Rumänien geführt hat. Zahlreiche Schulungsmaßnahmen durch ODU Spezialisten aus den USA und Europa sorgen dafür, dass der weltweit gültige hohe ODU Qualitätsstandard auch am neuen Produktionsstandort gewährleistet wird. Die Stärkung der nordamerikanischen Vertriebsorganisation durch ein ebenfalls neues Warenlager in San Diego, USA, sichert darüber hinaus mehr Schnelligkeit, Flexibilität und Produktverfügbarkeit. „ODU ist seit über 30 Jahren im nordamerikanischen Raum aktiv und erwirtschaftet hier fast ein Viertel des Gesamtumsatzes. Aufgrund der dynamischen Marktentwicklung bietet sich für uns hier auch weiterhin ein enormes Wachstumspotenzial – nicht zuletzt auch mit Blick auf Mittel- und Südamerika“, mit diesen Worten unterstreicht Dr.-Ing. Kurt Woelfl, Geschäftsführer ODU, das Engagement des Unternehmens. www.odu.de