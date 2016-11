Hochgenau und hochdynamisch

WDGA58F spart kostbaren Bauraum und kann damit in neuen oder weiterentwickelten Maschinen entscheidend sein, denn der Trend zu kompakteren Maschinen hält ungemindert an. Trotz dieser einzigartigen Kompaktheit gewährleisten die hohen Lagerlasten eine lange Lebensdauer und höchste Standzeiten. Die Profinet-Drehgeber von Wachendorff halten durch die minimale Bus-Zykluszeit von 125 µs auch mit den neuesten SPS-Technologien mit. Der Singleturn-Bereich, mit innovativer QuattroMag-Technologie ausgestattet, liefert eine Auflösung von bis zu 16 Bit, eine Genauigkeit von +/- 0,0878° (12 Bit), eine Wiederholgenauigkeit von +/- 0,0878° (12 Bit) und eine interne Dynamik von 50 ?s. Im Bereich des Multiturn sind die Profinet-Geber von Wachendorff mit der wartungsfreien und platzsparenden EnDra®-Technologie ausgestattet. Die absoluten Drehgeber WDGA mit magnetischer Abtastung können durch diese beiden hochgenauen und hochdynamischen Technologien in vielen Applikationen eingesetzt werden, in denen bisher nur absolute Drehgeber mit optischem Prinzip eingesetzt werden konnten. Anlagen- und Maschinenbauer profitieren zudem durch das von Wachendorff Automation angewandte Baukastenprinzip und die strikt angewandte LeanQ-Philosophie in der Fertigung. www.wachendorff-automation.de/profinet