Technologische Erweiterungen

Die richtige Datensicherungs- und Projektverwaltungsstrategie sorgt im Notfall für ein zuverlässiges und schnelles Backup. In der Automatisierung verfügbare Lösungen für industrielle Steuerungsprogramme unterstützen meist nur einzelne Gerätehersteller. Aus diesem Grund hat der Datenmanagementspezialist Auvesy eine herstellerunabhängige und anlagenweit einsetzbare Lösung zur zentralen Datensicherung und Versionsverwaltung von SPSen, HMIs, CNCs, SCADA-Systemen, Robotern und Antrieben entwickelt. Im Rahmen der diesjährigen SPS IPC Drives findet das aktuelle Release der versiondog Version 4.5 statt. In Halle 6, Stand 310 erhalten die Fachbesucher direkt im Live-System Einblick in die neuesten technologischen Entwicklungen und Geräteintegrationen. Als Messeinnovation wird die Neuentwicklung versiondog WebComp@re vorgestellt. Dieser ermöglicht die Darstellung des grafischen Änderungsvergleichs auf mobilen Endgeräten. Instandhaltern, Produktionsverantwortlichen und Qualitätsmanagern bietet die Lösung mehr Flexibilität sowie orts- und geräteunabhängige Datenverfügbarkeit. Erstmalig organisiert Auvesy als Branchenexperte ein eigenes Forum mit Kurzvorträgen und Live-Demos zu aktuellen Geräteintegrationen, Systemfunktionen sowie den Themen Cyber Security und Audits. Das versiondog Forum findet täglich zur vollen und halben Stunde auf dem Messestand in Halle 6 – 310 statt. Kooperationspartner und Gerätehersteller wie die Firmen Sick oder Copa Data konnten bereits als Fachexperten gewonnen werden. Weitere Informationen sowie das Forumsprogramm unter http://versiondog.de/SPS_IPC_Drives_2016.html