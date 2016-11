Neue Roboterfabrik

Auf Grund der stark wachsenden Nachfrage nach Yaskawa-Robotern in Europa und in der EMEA-Region hat sich der führende Hersteller von Automatisierungskomponenten , Industrierobotern und Komponenten zur Erzeugung alternativer Energie dazu entschieden, die dritte Produktionsstätte in Europa zu errichten. Yaskawa Europe hat nach der gründlichen Untersuchung und Abwägung verschiedener europäischer Standortalternativen beschlossen, das Investment in Slowenien vorzunehmen. Verhandlungen über den konkreten Standort sind weit fortgeschritten und werden in Kürze abgeschlossen sein. Yaskawa Europe plant die Produktion Ende 2018 in Europa aufzunehmen und die ersten Roboter in die Märkte zu bringen. www.yaskawa.eu.com