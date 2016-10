Wittenstein präsentiert seine Innovationen

Präsentiert wird eine Vielzahl von Highlights, die das Messemotto „mechatronic drive technology – thinking fast forward“ auf eindrucksvolle Weise aufgreifen. Besonders gilt dies für die neuen industrietauglichen Kleinservomotoren mit integrierter Spindel der Baureihe cyber dynamic line, die sich ideal für die präzise und flexible Positionierregelung eignen, sowie für das modulare Servoantriebssystem iTAS: in beiden Produktfamilien bieten simco drive-Servoregler mit integriertem Webserver ein Höchstmaß an Funktionalität und Konnektivität.

Ebenfalls präsentiert werden die neue modulare Getriebebaureihe Value Line, das erweiterte Portfolio der Servo-Schneckengetriebe V-Drive und eine neue Variante der Servoregler-Baureihe simco drive mit höherer Leistung, EtherNet/IP-Anbindung, integriertem Webserver mit Industrie 4.0-Konnektivität und in Kürze erfolgender UL-Zertifizierung.

Drei beeindruckende Exponate – ein Handlingsystem für das automatisierte Fertigen von CFK- und GFK-Bauteilen mit fast 20 Kleinservomotoren, ein Schwerlastschrauber mit einer kundenspezifischen Motor- und Elektronikentwicklung sowie ein Werkzeugwechsler mit voll skalierbaren premo-Servoaktuatoren und Webserver-Live-Demo – beweisen die Innovationsfähigkeit der Wittenstein SE und die Leistungsfähigkeit der einzelnen Business Units der Unternehmensgruppe.

Für den Einsatz in hochdynamischen Positionierachsen von Maschinen und insbesondere für Montagesituationen mit geringem Bauraum hat die Wittenstein cyber motor GmbH eine neue Baureihe von Kleinservomotoren mit integrierter Spindel auf den Markt gebracht.

Die Besonderheit: Der Gewindetrieb ist vollständig in das Aktuatorgehäuse integriert – Servomotor, Spindeltrieb, Linearführung und Gebersystem bilden eine geschlossene, hoch integrierte und einbaufertige Einheit. Zusätzliche Mehrwerte bieten die neuen Aktuatoren im Zusammenspiel mit Servoreglern der Baureihe simco drive der Wittenstein motion control GmbH: Diese übernehmen in der Anwendung u. a. die Endlagenbegrenzung und die Referenzierung der Antriebe beim Start bzw. Neustart der Maschine. Die Kleinservomotoren mit integrierter Spindel ergänzen perfekt das Portfolio rotativer Servomotoren und Servoaktuatoren der Produktfamilie cyber dynamic line. Eingesetzt werden sie u. a. in der Umform- und der Handhabungstechnik, der Halbleiterindustrie, in Verpackungsmaschinen sowie der Montageautomation. In der Volledelstahlausführung mit Schutzart IP 65 eröffnen sich auch in Anlagen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie interessante Einsatzmöglichkeiten, z. B. in hochpräzisen Abfüllanlagen.

Maximale Flexibilität in der Konfiguration, zeitnahe Verfügbarkeit, lebenslange Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Effizienz – mit diesen Merkmalen setzt die modulare Getriebebaureihe alpha Value Line der Wittenstein alpha GmbH einen neuen Standard. Sie ist konzipiert für einen Performance-Bereich mit mittleren Anforderungen an Präzision, Dynamik und Leistungsdichte. Verschiedene Produktausführungen, z. B. als HIGH TORQUE-Variante, mit Kupplungen oder als komplettes Linearsystem, erweitern den Lösungsraum der „individuellen Talente“.

„Flüstergetriebe“ und „Leichtgewicht“ – beide Bezeichnungen beschreiben treffend das neu entwickelte Servo-Schneckengetriebe V-Drive Basic der Wittenstein alpha GmbH. Entwickelt wurde es für preissensitive Anwendungen, in denen insbesondere an das zulässige Verdrehspiel keine High-End-Anforderungen gestellt werden. Gleichzeitig wurde die beiden anderen Mitglieder der Produktfamilie hinsichtlich Drehmoment und Verdrehspiel einem technologischen Upgrade unterzogen: aus V-Drive eco ist V-Drive Value entstanden; und V-Drive+ bildet die Basis für das neue V-Drive Advanced. Damit bietet das Portfolio für jedes geforderte Verdrehspiel ab 2 arcmin passende Lösungen.

Spinnen haben acht Beine, die sie vollkommen unabhängig voneinander bewegen können. Dadurch ist es ihnen möglich, sich beim Laufen jedem Untergrund anzupassen und so über Stock und Stein zu klettern. Mindestens so flexibel wie die Extremitäten dieser Gliederfüßler arbeitet auch die auf dem Messestand ausgestellte Greiferspinne des österreichischen Maschinen- und Anlagenbauers FILL. Möglich machen dies mehr als ein Dutzend Kleinservoantriebssysteme der Wittenstein cyber motor GmbH.

Als Kombination aus Kleinmotoren der Baureihe cyber dynamic line mit jeweils einem Antriebsverstärker simco drive ermöglichen sie es, verschiedene Linearpositionen ohne mechanisches Umrüsten stufenlos anzufahren – ein entscheidender Vorteil gegenüber Pneumatikantrieben. Für die Kleinservoantriebssysteme sprachen zudem die kompakte Bauform und das geringe Gewicht der Motoren sowie die Integrationsmöglichkeit der Antriebsverstärker in die Profinet-Feldbusumgebung des Handlingsystems.

