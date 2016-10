HMI Plattform Graphite erweitert

Die beiden Hardware-Produkte nutzen eine verbesserte Version der leistungsstarken Software Crimson 3.0 von Red Lion mit zusätzlicher Crimson Control-Funktionalität, um eine einheitliche Programmierlösung für Steuerung, Vernetzung und Datenvisualisierung zu bilden. Crimson Control ermöglicht den Kunden die Verwendung von Programmiersprachen gemäß IEC 61131 – z. B. Kontaktplan (KOP), Funktionsbausteinsprache (FBS), Strukturierter Text (ST) und Anweisungsliste (AWL) – zur Erfüllung spezieller Anwendungsanforderungen durch die Entwicklung einer Logiksteuerung nach dem Beispiel einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) oder einer externen Steuereinheit (RTU) ohne zusätzliche Kosten. Diese Steuerungsfunktionen sind jetzt als Teil der folgenden Produkte verfügbar: Graphite Core Controller: Robuste industrielle Einzelsteuerung, die eine Vollmetallstruktur aufweist und mit einer Vielzahl von E/A-Modulen arbeitet. Die Steuerungsfunktionen gemäß IEC 61131 verbinden Vernetzungs- und Datenvisualisierungsfunktionen einer Sieben-Zoll-HMI Bedieneinheit der Serie Graphite ohne Grafikdisplay zusätzlich zu den Hauptfunktionen Protokollumwandlung, Datenerfassung und Webserver-Dienste. Graphite Crimson Steuerungsmodul: Steuerungsmodul, das mit HMI Bediengeräte der Serie Graphite für eine industrielle Komplettlösung mit Steuerungsfunktionen gemäß IEC 61131 verbunden werden kann, ohne dass zusätzlicher Platz im Schaltschrank oder ein separates Programmierpaket erforderlich wären. „Durch das Hinzufügen von Steuerungs- und Erweiterungsoptionen zu unserer HMI Plattform der Serie Graphite können wir Unternehmen noch umfangreichere Kommunikations- und Steuerungsfunktionen bieten, um Anwendungen für Fabrikautomation und Prozesssteuerung zu verbessern“, so Paul Bunnell, Leiter Produktmanagement bei Red Lion Controls. „Die Kunden können Kosten und Komplexität von Geräten ganz einfach reduzieren, indem sie unsere neuen Steuerungsfunktionen gemäß IEC 61131 nutzen, um Code für die Logiksteuerung zu programmieren, ohne dafür zusätzliche Software oder Hardware einsetzen zu müssen.“ Zur Unterstützung dieser erweiterten Funktionen bietet Red Lion jetzt robuste Erweiterungsracks an, die mit der HMI Plattform der Graphite Serie eingesetzt werden, um eine skalierbare Lösung für Unternehmen zu bilden, um bis zu zwölf steckbare Module ohne aufwändige Verdrahtung im Schaltschrank anbringen zu können. Jedes Rack unterstützt bis zu drei steckbare Module, wobei maximal zwanzig Module pro kabelgebundenem Anschluss eingebaut werden können. Die HMI Plattform von Red Lion umfasst einen integrierten Webserver, der es dem Nutzer ermöglicht, Anwendungen über PC, Tablet oder Smartphone zu überwachen und zu steuern. SMS-Textnachrichten und Benachrichtigungen per E-Mail warnen frühzeitig vor Prozessproblemen und tragen dazu bei, kostspielige Ausfallzeiten oder Einsätze vor Ort zu vermeiden. Darüber hinaus ermöglicht die Protokollumwandlung den Kunden die Auswahl aus über 300 industriellen Protokollen für die nahtlose Integration so unterschiedlicher Geräte wie SPS, Treiber, Kameras, Barcodecodeleser und Anzeigegeräte. Die HMI Plattform der Serie Graphite eignet sich ideal für Umgebungen zur Fabrikautomation und Prozesssteuerung in Bereichen wie Fertigung, Öl & Gas, Wasser/Abwasser, Energie, Versorgung, Transport und Seeschifffahrt. Die Anwendungen umfassen Behälterbatterien, Pipelines, Salzwasserentsorgung, Pumpstationen, Liftstationen, Steuerung von Trafostationen, Positionierung von Solaranlagen und Track-Steuerungen von Eisenbahnen. www.redlion.net/Graphite