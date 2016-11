Neuheiten in der industriellen Bildverarbeitung

Im ID-Bereich zeigt Cognex neben den aktuellsten Modellen an Barcodelesegeräten auch das erst kürzlich eingeführte mobile Terminal MX-1000. Es vereint handelsübliche Smartphones mit Cognex-Technologie und eignet sich bestens für die Datenerfassung u. a. in Intralogistik-Anwendungen. Zur Messe SPS IPC Drives in Nürnberg rückt Cognex neben den jeweiligen Anwendungen vor allem seine Vision-Sensoren In-Sight 2000 in den Mittelpunkt. Sie verbinden die Leistungsstärke der branchenführenden In-Sight Bildverarbeitungssysteme mit der Einfachheit und dem günstigen Preis eines Sensors. Mit der Kombination von bewährten In-Sight Bildverarbeitungstools, einfacher Einrichtung und modularem Design mit austauschbarer Beleuchtung und Optik setzt Cognex neue Maßstäbe bei Preis-Leistungsverhältnis, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Sowohl auf der Vision als auch der SPS IPC Drives wird das Highlight auf dem Cognex-Stand die Präsentation einer neuen Technologie sein, die grundlegend zur einfacheren Einrichtung und Verwaltung von In-Sight Multi-Smart-Kamera-Anwendungen beiträgt und dabei äußerst benutzerfreundlich über plattformunabhängige, webbasierte HMIs funktioniert. Mit dieser neu gewonnenen Flexibilität und Leistungsstärke ermöglicht Cognex seinen Kunden konsequent den nächsten Schritt in Richtung Industrie 4.0 auf Basis einer intelligenteren Fertigung. Cognex auf der Vision: Halle 1, Stand D72 Cognex auf der SPS IPC Drives: Halle 7A, Stand 7A-512 www.cognex.com