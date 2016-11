Schneller programmieren und testen mit mapp

Mit den modularen Softwarebausteinen von mapp Technology können Hersteller ihre Werkzeugmaschinen nicht nur schneller programmieren, sondern auch schneller testen. Simulation und Diagnose sind mit den mapp-Komponenten ganz einfach möglich. Ein weiteres Highlight auf dem Messestand ist mapp Codebox. Damit werden Optionen direkt an der Maschine aktiviert, ohne dabei in den Source-Code eingreifen und die originale Maschinensoftware ändern zu müssen. So kann zum Beispiel eine zusätzliche Werkzeugbruch-Überwachung des Bearbeitungszentrums ganz einfach aktiviert werden.

Die zentrale Erfassung für Betriebs- und Prozessdaten wird mit dem Lösungspaket des B&R-Prozessleitsystems APROL deutlich erleichtert. Die Ready-to-use-Lösungen decken die Anwendungsbereiche Energy Monitoring, Condition Monitoring, Advanced Process Control und Prozessdatenerfassung ab. Die Datenerfassung mit APROL ermöglicht eine übergreifende Online-Performancekontrolle und visuelle Übersichtsdarstellungen. Durch leistungsfähige und hochverfügbare Langzeitarchivierung wird der Qualitäts-nachweis des gesamten Herstellungsprozesses sichergestellt.

www.br-automation.com