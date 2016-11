Kugellager für beengte Bauräume

Durch die Schmiermittel- und Wartungsfreiheit sowie die sehr geringe Reibung eignen sich die xiros Kunststoff-Kugellager beispielsweise für verschiedenste Bedienelemente in Fahrzeugen. Temperatur, Lüftung oder auch Härte des Fahrwerks – vieles lässt sich im Auto über verschiedene Drehregler einstellen. Da hier ein extrem geringes Gewicht wichtig ist und oft nur wenig Bauraum zur Verfügung steht, eignen sich vor allem hier die neuen xiros Dünnringlager der Baureihe 67 und 68. Diese bietet der motion plastics Spezialist Igus in zwei verschiedenen Werkstoffen (xirodur B180 und xirodur S180) in Innendurchmessern zwischen vier und 30 Millimetern an. Auf Wunsch sind ebenfalls Sonderabmessungen oder kundenindividuelle integrierte Lösungen möglich. Bei beiden xirodur Werkstoffen können Anwender jeweils zwischen Kugeln aus Edelstahl 1.4401 oder Glas wählen, wobei der Einsatz von Glaskugeln eine komplett unmagnetische Version der Kugellager garantiert. Zusätzlich ist für eine weitere Gewichtsreduzierung die Verwendung von Kugeln aus Kunststoff auf Wunsch möglich. Die xiros Dünnringlager von Igus eignen sich für Anwendungstemperaturen zwischen -40 Grad Celsius und +80 Grad Celsius. Außerdem müssen sie nicht geschmiert werden und sind korrosionsbeständig. Im mit 2.750 Quadratmetern größten Testlabor für Kunststoffe in Bewegung wurde bei Igus darüber hinaus in verschiedenen Dreh- und Schwenktests belegt, dass sich die Lager innerhalb der zulässigen Lasten für mehrere 100 Millionen Zyklen eignen. „Wie bei allen xiros Kugellagern ist auch das Reibmoment unserer Dünnringlager besonders niedrig“, beschreibt Marcus Semsroth, Leiter des Geschäftsbereichs xiros Kugellager bei Igus. „So ist kein Losbrechen zu spüren, wenn sie bewegt werden, was beispielsweise im Einsatz an Drehreglern für eine sehr gute Haptik sorgt.“ Für die richtige Auswahl, Konfiguration und Bestellung hat Igus einfach zu bedienende Online-Werkzeuge entwickelt. Mit nur wenigen Klicks auf www.igus.de/xiros lässt sich das individuell beste xiros Kugellager konfigurieren. www.igus.de