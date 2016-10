Getriebesparte der WEG Gruppe hat neuen Geschäftsführer

Sirrenberg folgt mit sofortiger Wirkung auf den bisherigen Geschäftsführer Wolfgang Meyer, der zukünftig eine führende Position im Vertrieb für Generatoren in Europa einnehmen wird. Herrn Sirrenbergs Aufgaben in seiner aktuellen Tätigkeit als Director Low Voltage Products bei WEG in Deutschland übernimmt ab sofort Wilmar Henning, Geschäftsführer der WEG Germany GmbH. Die Ernennung zum Geschäftsführer der Watt Drive Gruppe bedeutet für Sirrenberg eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, da er vor der Übernahme des Getriebespezialisten durch WEG im Jahr 2011 bereits verschiedene leitende Positionen im Unternehmen innehatte. Eine der wichtigsten Aufgaben des frisch ernannten Geschäftsführers wird die globale Markteinführung der neuen Getriebemotorenbaureihe WG20 sein. Nach dem Studium der Elektrotechnik in Hagen startete Klaus Sirrenberg seinen beruflichen Werdegang als Vertriebsingenieur im Außendienst bei der Firma E. Bauer GmbH & Co, Esslingen, einem international tätigen Anbieter von Getriebemotoren und Antriebselektronik. Anschließend wechselte er als Vertriebsingenieur für Steuerungs- und Schaltschrankbau zur Seidel Elektro-Automatik GmbH in Düsseldorf. Ein Jahr später begann er als Vertriebsgebietsleiter Nord-West-Deutschland bei der Firma Stöber Antriebstechnik GmbH & Co, Anbieter auf dem Gebiet Getriebemotoren, Planetengetriebe und Antriebselektronik. Im April 2002 wechselte er zur Watt Drive Gruppe in der Position als Geschäftsführer der Watt Drive GmbH in Unna, Deutschland. Im Jahre 2010 wurde ihm, zusätzlich zu seiner Geschäftsführertätigkeit in Deutschland, die Verantwortung für den internationalen Vertrieb der Watt Drive Gruppe übertragen. Weiterhin war er in der Zeit von 2009 bis 2011 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Unternehmensgruppe. Mit der Übernahme der Watt Drive Gruppe durch WEG im November 2011 wurde er zum Director Low Voltage Products der WEG Germany ernannt. In dieser Funktion war er bis dato zuständig für den Vertrieb der Niederspannungsprodukte von WEG in Deutschland.