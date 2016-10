Drei an der Spitze

Ralf Winkelmann, seit 13 Jahren im Unternehmen, leitet seit 1.4.2015 das Automotive Center der deutschen GmbH in Neuhausen und war gleichzeitig als Vertriebsleiter zuständig für die Robotik. So ist er im Automotive Business ebenso zuhause wie in der General Industry – Erfahrungen, die ihm in der neuen Funktion zugutekommen. Das Erfolgsrezept für den weiteren Ausbau des Unternehmens sieht Winkelmann in der konsequenten Umsetzung der Strategie „One Fanuc“. Matthias Fritz war seit Oktober 2011 Technischer Leiter von Fanuc Deutschland und verantwortlich für den Bereich „Technical Sales Support“. Diesen Bereich baute er zu einem starken Team von inzwischen 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Schon durch die Aufgabenstellung des TSS – Unterstützung des Vertriebs in technischen Fragen – ist ein enger Kontakt der Technik zum Vertrieb gegeben. Die Ernennung von Matthias Fritz untermauert die bereichs-übergreifende Zusammenarbeit der Spezialisten aus den einzelnen Teams. Fritz: „Es ist mir besonders wichtig, ein gemeinsames Verständnis innerhalb des Teams und nach außen zu entwickeln, um am Ende als gemeinsames Team Fanuc unseren Kundenanforderungen gerecht zu werden.“ Ralf Winkelmann und Matthias Fritz werden als Verantwortliche für das Tagesgeschäft zusammen mit Shinichi Tanzawa das Unternehmen leiten, das im vergangenen Jahr über alle drei Geschäftsbereiche den Umsatz um 18 Prozent auf 212 Mio. Euro gesteigert hat. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter auch Auszubildende in kaufmännischen und technischen Berufen. Shinichi Tanzawa wird die Funktion als Sprecher der Geschäftsführung in Personalunion zu seiner Aufgabe als Präsident und CEO der Fanuc Europe wahrnehmen. Dass der Europapräsident von Fanuc in der Geschäftsführung einer Niederlassung aktiv ist, hat im Unternehmen eine gute Tradition und sichert die Kontinuität der Aktivitäten und den nahtlosen Übergang. www.fanuc.de