Geschäftsführung erweitert

Zukünftig wird Schilling darüber hinaus enger in den Bereichen Verkauf und Verwaltung mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Bernd Jödden zusammen arbeiten. Die Firmengründer und Geschäftsführer Bernd Jödden und Margret Gerding sind weiterhin für Verkauf, Verwaltung, Personal und Finanzen verantwortlich. Die Verstärkung in der Geschäftsleitung unterstreicht das kontinuierliche und solide Wachstum des Unternehmens seit 1999. Nach Beendigung seiner Berufsausbildung als Energieanlagenelektroniker und erfolgreichem Studienabschluss als Elektroingenieur an der FH Aachen startete der 47-jährige Martin Schilling seinen beruflichen Werdegang bei namhaften Herstellern für Sensor- und Automatisierungstechnik. Als Geschäftsführer wird er seine langjährige Berufserfahrung und sein technisches Verständnis einsetzen, um auch weiterhin mit Kunden gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die Sie wirklich nach vorne bringen. www.abjoedden.de