Schunk präsentiert mechatronische Montageapplikationen

„Mechatronisierung und Digitalisierung werden die Hochleistungsmontage in den kommenden Jahren entscheidend bestimmen“, unterstreicht Schunk Geschäftsbereichsleiter Greifsysteme Ralf Steinmann im Vorfeld der SPS IPC Drives. „Elektrisch gesteuerte Handhabungsmodule punkten mit Vielseitigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Energieeffizienz. „Elektrisch gesteuerte Handhabungsmodule punkten mit Vielseitigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Energieeffizienz. Vor allem aber ermöglichen sie eine deutliche Vereinfachung der Hochleistungsmontage“, sagt Steinmann und betont: „Plug & Work wird zum neuen Standard in der Hochleistungsmontage.“ Mit seinem 24V-Mechatronikbaukasten belegt Schunk auf der SPS IPC Drives seine Kompetenzführerschaft in diesem Bereich. Wenige Handgriffe genügen, um die mechatronischen Schunk Greifer, Dreh- und Linearmodule zu kombinieren und in Betrieb zu nehmen. Die in sämtliche Module integrierte Regelungselektronik, die Ansteuerung über digitale I/O sowie die patentierte Auto-Learn-Technologie der Linearachsen minimieren den Inbetriebnahmeaufwand. Zugleich erhöhen verschleißarme Antriebe und der Wegfall von Stoßdämpfern die Prozessstabilität. Ändert sich das Teilegewicht im laufenden Prozess, passen die Schunk ELP Achsen ihr Bewegungsprofil innerhalb weniger Hübe automatisch an. Es müssen also weder wie bei pneumatisch gesteuerten Modulen Drosseln eingestellt noch wie bei elektrisch gesteuerten Modulen neue Verfahrsätze aufgespielt werden. Zusätzlich zu seinem Mechatronikbaukasten präsentiert das innovative Familienunternehmen unter anderem einen SPS-Funktionsbaustein zur Ansteuerung pneumatischer Highspeed-Picker, eine intelligente Ausgleichseinheit für konstante Prozesskräfte am Frontend sowie den neuen Schunk PGN-plus-Elektrisch, den ersten einfachen elektrischen Greifer mit bewährter Vielzahnführung. Schunk auf der SPS IPC Drives: Halle 3, Stand 3-418 www.schunk.com