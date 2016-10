Drei auf einen Streich

Keine Zeit und Geduld für die oft umständliche Komponenten-Montage in der 19"-Befestigungsebene? Mit dem neuen 19”-Fastener für eine Höheneinheit (1 HE) bietet Rittal eine clevere Lösung, mit der die Positionierung und Verschraubung von Komponenten in der Befestigungsebene von IT-Racks schnell und kinderleicht gelingt. Gemäß dem Plug & Play-Prinzip lässt sich der 19“-Fastener einfach von der Innenseite aus auf die Profilschiene schieben und einrasten. Dabei sorgt die integrierte Kontaktierung zugleich für den erforderlichen Potenzialausgleich. „Die direkte Integration dreier Käfigmuttern mit nur einem Klick innerhalb der Montageprofile spart Zeit und Nerven.“, erklärt Jörg Thalheim Produktmanager IT-Infrastruktur bei Rittal. Der aus verzinktem Stahlblech gefertigte Fastener kann mehrfach demontiert und wiederverwendet werden. Alle Gehäuse innerhalb des Rittal Lieferprogramms sind für den Einsatz der 19"-Fastener vorbereitet. Er ist als vorbestückter 1 HE Träger mit drei Käfigmuttern inklusive Mittenbefestigung gemäß Standard EIA 310 erhältlich. www.rittal.de