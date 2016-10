Leuze electronic wird Mitglied in der OPC Foundation

Im Gegensatz zur klassischen Feldbusschnittstelle, kann eine Industrie 4.0-fähige, um das OPC UA Kommunikationsmodell erweiterte Schnittstelle, Daten in höhere IT-Ebenen des RAMI-Architekturmodells transportieren. Leuze electronic sieht OPC UA deshalb als zukünftigen Standard in der M2M-Datenkommunikation für Industrie 4.0 und verwendet den OPC Foundation-Stack für seine Industrie 4.0-tauglichen Sensoren. Auf den Demo-Exponaten der OPC Foundation zeigt Leuze electronic als Industrie 4.0-fähige Komponente ein Barcodelesegerät der Produktfamilie BCL 300, ebenso auf seinem eigenen Messestand auf der SPS/IPC/Drives in Nürnberg (Halle 7A, Stand 230). www.leuze.de