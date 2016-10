Mehr Speicher und Performance im Schaltschrank

Mit der neuen SLIO CPU 017PN bietet Vipa ihren Kunden eine leistungsstarke Plattform für aktuelle Anwendungen und zukünftige Funktionen und Features. Der Verkaufsstart wird zur SPS IPC Drives 2016 erfolgen. Die neue SLIO CPU 017PN ist eine Weiterentwicklung der SLIO CPU 015PN und stellt dem Anwender einen bis zu vierfach größeren Speicher zur Verfügung. Damit ist sie für umfangreiche und aufwendige Anwenderprogramme perfekt geeignet. Neben der Speichererweiterung zeichnet sich die 017PN im Vergleich zur 015PN durch zwei- bis vierfach höhere Leistungsdaten, mehr Kommunikationsverbindungen und eine um 25 bis 50 Prozent höhere CPU-Performance aus. Damit steht dem Kunden die höchste Performance im mittleren Steuerungssegment zur Verfügung. Eine weitere Besonderheit ist, dass die 017PN standardmäßig jeweils einen 2-Port Switch für Profinet und für Standard-Ethernet sowie zwei RS485 Schnittstellen, die u.a. der optionalen Nutzung von PROFIBUS Master/Slave dienen, integriert hat. Zusätzlich kann der Anwender bis zu 64 Erweiterungsmodule an die neue CPU anreihen und dafür aus fast 100 Modulen wählen – somit ist für jede Anwendung das passende Modul dabei. Zusammenfassend kann man sagen, dass die neue CPU 017PN „Best-in-Class“ im Bereich dezentraler Steuerungssysteme im S7-Segment ist. Mit Ausstattung und Leistung einer 1500er von Siemens und der Variabilität des Systems SLIO. Die SLIO 017PN eignet sich durch ihre hohe Performance und den größeren Speicher vor allem für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, in der Gebäudetechnik sowie in Serienmaschinen mit Profinet und/oder mehreren Ethernet Produktiv-Verbindungen. www.vipa.de