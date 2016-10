Hummel präsentiert neues Leistungsstecker-Sortiment

Zu sehen sind die neuen Varianten vom 22. bis 24. November auf dem Hummel-Messestand in Halle 4, Stand-Nr. 336. Zur Produktfamilie gehören umspritzte und frei konfektionierte Kabel- und Kupplungssteckverbinder sowie umspritzte Winkelstecker. Hinzu kommen vier Bauformen für frei konfektionierbare Gerätestecker. All diese Varianten gibt es in den vier unterschiedlichen Kodierungen K, L, S und T. Speziell die Vielfalt an frei konfektionierbaren Gerätesteckern ist einzigartig. Ob für Vorderwand- oder Hinterwandmontage, als Einlochvariante oder als Ausführung mit Flansch – der Anwender findet für fast jede Applikation eine passende Lösung. Für Umgebungen, in denen besondere Medienbeständigkeit gefordert ist, stehen auch Edelstahlversionen zur Verfügung. Sämtliche Kabelstecker sind als schirmbare Varianten ausgeführt und somit standardmäßig EMV-tauglich. Auch die Leistungsdaten der Power-Serie sind überzeugend. Mit der Übertragung von 16A bei einer Nennspannung von 630V setzt der M12 Power ganz neue Maßstäbe. Damit eignet sich der M12 Steckverbinder nun auch für die Antriebstechnik. Der Einsatz am Servomotor erfordert jedoch eine deutlich höhere Temperaturbeständigkeit als herkömmliche M12-Applikationen. Deshalb setzte die Hummel AG bei der Entwicklung auf neue Werkstoffe. So musste für den Kontaktträger ein thermisch beständiges und formstabiles Material gewählt werden, das gleichermaßen die geometrischen Herausforderungen erfüllt. Das Ergebnis ist eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 125°Celsius. Damit sind Konstrukteure auch bei Anwendungen in der Antriebstechnik auf der sicheren Seite. www.hummel.com