Roboception gewinnt CODE_n Contest 2016

Mit seiner innovativen Technologie setzte sich das Startup gegen 13 andere Finalisten in diesem Bereich durch und durfte den Photonics 4.0 Award am 21. September in Karlsruhe aus den Händen von Dr. Peter Leibinger als Vertreter des Sponsors, der Trumpf GmbH+Co. KG entgegennehmen.

Vom 20. bis 22. September 2016 präsentierten sich Startups aus der ganzen Welt auf dem CODE_n new.New Festival, welches im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe stattfand. Auf dem Festival wurde der CODE_n Award 2016 in vier Clustern verliehen: Applied FinTechs, Connected Mobility, HealthTech und Photonics 4.0. Im Bereich Photonics 4.0, in dem es unter anderem um das Internet der Dinge, Augmented Reality und Sensortechnologien geht, konnte sich Roboception durchsetzen und den Preis mit nach München nehmen.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und freuen uns, dass unsere Arbeit der vergangenen Jahre dadurch auch auf der ‘großen Bühne‘ eine wichtige Anerkennung erfährt,“ sagte Dr. Michael Suppa, Geschäftsführer der Roboception GmbH. „Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und motiviert uns und unsere Mitarbeiter umso mehr, die Roboception mit voller Kraft weiter voranzubringen.“

Insgesamt gingen 385 Bewerbungen für den internationalen Startup-Wettbewerb ein. Nur 52 junge Unternehmen schafften es ins Finale und durften ihre Produkte auf dem Festival präsentieren. Die Schirmherrschaft für das Festival liegt bei Prof. Johanna Wanka, der Bundesministerin für Bildung und Forschung.

Roboception ist ein Startup aus München, welches Software- und Hardwareprodukten im Bereich der Echtzeitwahrnehmung und Lokalisierung für Robotersysteme entwickelt. Diese Technologie ermöglicht es, Robotersysteme schnell und problemlos mit 3D Vision und infrastrukturfreier Navigation auszustatten.

www.roboception.com