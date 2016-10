Sichere Robotik und Smart Factory im Fokus

Individualisierte Produkte schnell, flexibel und kosteneffizient herstellen: Mit der komplett mit Pilz Lösungen automatisierten Modellanlage machte Pilz in Nürnberg die Idee der Smart Factory erlebbar. Die modular aufgebaute Produktionsstraße veranschaulicht die Kommunikation verteilter Automatisierungssysteme im Zusammenspiel mit Aktorik und Sensorik. Das Industrie-4.0-fähige Automatisierungssystem PSS 4000 koordiniert den Ablauf aller vernetzten Komponenten. Gezeigt wird eine industrietypische Roboter-Applikation, die nach dem Prinzip der Leistungs- und Kraftbegrenzung mit Pilz Produkten abgesichert wird und durch Pilz CE-zertifiziert wurde. Eine zentrale Rolle spielt das neue Kollisionsmessgerät PROBmdf, das Bestandteil des kompletten Dienstleistungsangebots von Pilz für die Validierung gemäß der neuen MRK-Norm ISO/TS 15066 ist. Neben dem Thema MRK steht bei den Dienstleistungen der Bereich Energiemanagement im Mittelpunkt: Pilz unterstützt praxisnah Unternehmen bei der Einführung eines systematischen Energiemanagements bis hin zur Zertifizierung nach ISO 50001. Neu in Nürnberg sind die Lichtgitter PSENopt II, die den sicheren Eingriff in den Produktionsprozess und je nach Anforderung Finger- und Handschutz erlauben. Neben dem bereits verfügbaren, weltweit ersten Typ 3 Lichtgitter, sind PSENopt II nun auch als Typ 4 Variante verfügbar. Dazu kommen die neuen Lichtgitter PSENopt slim. Mit ihrer schmalen Bauform können sie vor allem in platzkritischen Anwendungen sowie in Torsystemen eingesetzt werden. Auch lässt sich der codierte Sicherheitsschalter PSENcode nun in der kompakten Bauform mit Safety Device Diagnostics verwenden, die aus einem Feldbusmodul plus Verteiler besteht und eine einfache und umfangreiche Diagnose bietet. Vorgestellt werden zudem die neuen sicheren Erweiterungsmodule (bis zu 12) auf der rechten Seite und ein Ausgangsmodul mit 14 Halbleiterausgängen für nicht sichere Standardanwendungen für das Basisgerät PNOZ m B1 des konfigurierbaren Steuerungssystems PNOZmulti 2. Mit der neuen Generation PSSuniversal 2 setzt Pilz die Erfolgsgeschichte der Universal- Remote I/O Systeme und Steuerungen aus dem Hause Pilz fort. PSSuniversal 2 besteht aus dem PROFINET-Kommunikationsmodul und einer Auswahl an I/O-Modulen. Das neue Motion Control Steuerungssystem PMCprimo MC bietet als Stand-Alone-Lösung hohe Performance für anspruchsvolle Motion-Aufgaben. Die skalierbare Motion Controller-Lösung verfügt über zahlreiche Kommunikationsschnittstellen und ist damit eine flexible Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche. Pilz setzt mit seiner neuen Visualisierungslösung PMIvisu auf ein besonders enges Miteinander von Hard- und Software. PMIvisu besteht aus Pilz Bedienterminals PMI, auf denen die webbasierte Visualisierungslösung PASvisu vorinstalliert und lizenziert ist. www.pilz.com