Generationenwechsel bei Wittenstein

Der künftige Vorstand setzt sich aus Dr. Anna-Katharina Wittenstein (Vorstandssprecherin), Dr. Dirk Haft, Erik Roßmeißl und Dr. Bernd Schimpf zusammen. Spath (64), früherer langjähriger Leiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, kehrt nach drei Jahren als Vorstandsvorsitzender bei der Wittenstein AG zurück nach Stuttgart: Ab dem 1. Oktober 2016 bildet er gemeinsam mit Prof. Dr. Wilhelm Bauer (geschäftsführend) die Institutsleitung. Damit verbunden übernimmt Spath auch wieder die Leitung des kooperierenden Instituts für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT der Universität Stuttgart. Zudem wird Spath ab 8. Februar 2017 neben Prof. Dr. Henning Kagermann Präsident von „acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V.“ und löst damit Prof. Dr. Reinhard F. Hüttl im Amt ab. Hüttl selbst hatte es sich nicht nehmen lassen, seine Amtsnachfolge in Bad Mergentheim selbst offiziell bekannt zu geben: „Mit Dieter Spath gewinnen wir eine Persönlichkeit als acatech Präsidenten, der Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen verkörpert und sich bereits nachhaltig in den Aufbau der Akademie eingebracht hat.“ Unter dem Motto „Aufbruch. Beständig“ feierte der Mechatronikkonzern WITTENSTEIN am Donnerstagabend in gebührend feierlichem Rahmen einen unternehmerischen Meilenstein: den nun erfolgreich abgeschlossenen Übergabeprozess der Führungsverantwortung in die nächste Generation des Familienunternehmens. Nach dem Ausscheiden des langjährigen Vorstands Karl-Heinz Schwarz (31. März 2016) waren zum 1. April Dr. Anna-Katharina Wittenstein, Dr. Dirk Haft, Erik Roßmeißl und Dr. Bernd Schimpf neben Prof. Dr. Dieter Spath in den Vorstand berufen worden. Damit war es gelungen, das künftige Vorstandsgremium ausschließlich aus den eigenen Reihen zu formen – mit bewährten Führungskräften auch aus der Unternehmerfamilie heraus. Mit Ende der Übergangsphase scheidet der bisherige Vorsitzende Spath nun zum 30. September 2016 aus Vorstand und Unternehmen aus. Dr. Anna-Katharina Wittenstein übernimmt künftig die neue Position der Vorstandssprecherin. Dr. Manfred Wittenstein, Aufsichtsratsvorsitzender der Wittenstein AG, hatte am Abend den Reigen der Festredner eröffnet. Er bescheinigte dem scheidenden Spath, „als Mittelsmann“ im Generationenwechsel vom Vater auf die Tochter die Idealbesetzung gewesen zu sein: „Steter Wandel und unablässige Erneuerung, diese in unserem Unternehmen stets gelebte Haltung haben mein eigenes Lebenswerk, die Wittenstein AG, erfolgreich werden lassen. Dieter Spath hat dieses Lebenswerk ohne Turbulenzen für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten und zudem in exzellenter Verfassung in die Zukunft begleitet. Bleiben wird ihm unsere Dankbarkeit und unsere Verbundenheit.“ Dr. Anna-Katharina Wittenstein, künftige Vorstandssprecherin der Wittenstein AG, dankte auch im Namen ihrer Vorstandskollegen „unserem Mentor Dieter Spath, der uns mit seiner Expertise den Weg in die neue Verantwortung geebnet hat. Wir konnten uns mit der nötigen Zeit auf die Erfahrungen der uns vorausgegangenen Vorstände einlassen und darauf aufbauend Klarheit über unseren eigenen Weg, unsere eigenen Vorstellungen entwickeln.“ Im weiteren Mittelpunkt der Veranstaltung in der Wandelhalle Bad Mergentheim standen neben der Festrede von Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger (Senator Fraunhofer-Gesellschaft) und der Ansprache von Prof. Dr. Reinhard F. Hüttl (Präsident acatech) die sehr persönlich gehaltenen Worte von Prof. Dr. Dieter Spath. Insbesondere die Leidenschaft und das Engagement der Mitarbeiter habe ihn in den vergangenen drei Jahren nachhaltig beeindruckt: „Der Erfolg der Wittenstein AG beruht auf jedem Einzelnen, der mit Herz, Hand und Verstand bei der Arbeit ist. Es fällt mir nicht leicht, Abschied zu nehmen, trotz der neuen spannenden Aufgaben, die auf mich warten.“ www.wittenstein.de