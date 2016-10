Automatisierung mobiler Maschinen leicht gemacht

Automatisierungssysteme in mobilen Arbeitsmaschinen, etwa in Baumaschinen, Landmaschinen oder Kommunalfahrzeugen, bestehen in der Regel aus einem Steuer- und Bediengerät, an das die verschiedenen Sensoren und Aktoren angeschlossen werden. In vielen Fällen geschieht diese Verkabelung heute noch konventionell. Die Folge ist unter anderem ein großer und häufig unübersichtlicher Kabelbaum, der in der Maschine verlegt werden muss. Graf-Syteco hat eine Lösung entwickelt: Der Qubus verwendet einen Eindrahtbus mit einer zusätzlichen Spannungsversorgung. Mit den Qubus-Steckern vom Typ QB100 lassen sich bis zu 125 Sensoren und Aktoren an einen Qubus-Strang anschließen. Verbraucher, wie Magnetventile oder Leuchten, können direkt in den Bus eingebunden und über diesen mit Strom versorgt werden. Die Automatisierungsarchitektur wird durch das neue Bussystem sehr übersichtlich, und der Aufwand für die Verkabelung sinkt deutlich. Für Anwender, die das neue Qubus-System für ihre Automatisierungssysteme testen möchten, steht jetzt ein Evaluierungskit zur Verfügung. Dieses besteht aus einem Steuer- und Bediengerät vom Typ D1000 oder D1010, das als Master im Qubus fungiert, vier Qubus-Steckern QB100 sowie den passenden Kabeln. Über das Bediengerät kann der Anwender die vier QB100 in Betrieb nehmen und einzeln ansteuern. Die eigene Projektierung des Systems geschieht einfach und komfortabel mit der Software Graf-Design-Studio, die ebenfalls zum Lieferumfang des Evaluierungskits gehört. Graf-Syteco auf der SPS/IPC/Drives Halle 7, Stand 177 www.graf-syteco.de