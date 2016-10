Spectra erweitert Geschäftsführung

Rottmayr ist seit über 20 Jahren in der Branche zuhause und verfügt über ein umfangreiches Fachwissen im Industriecomputer Markt und der Automatisierungstechnik. Er verstärkt die Führungsmannschaft bei Spectra mit dem Hauptaugenmerk auf die Bereiche Produktmanagement, Vertrieb und Marketing. Als Mittelpunkt in seinen neuen Aufgabengebieten sieht er den Kunden und dessen Bedürfnisse. Zusätzlich wird er auf Grund seiner Erfahrungen das Thema Industrie 4.0 bei Spectra weiter vorantreiben. Mit seiner Persönlichkeit gibt er Spectra eine neue Facette – powered by individuality. www.spectra.de