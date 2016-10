Als Komplettanbieter mit einer großen Messtechnikauswahl unterstützen die „People for Process Automation“ das Thema Food Safety mit akkreditierten Kalibrierdienstleistungen und einem breiten Anwendungs-Know-how. Die Experten wissen, wie Mess- und Automatisierungstechnik die Realisierung von Industrie 4.0 in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion unterstützen kann. Bei Lebensmittel- und Getränkeherstellern hat die Produktsicherheit einen sehr hohen Stellenwert. Die Reinigbarkeit der Produktionsanlagen spielt in Food-Safety-Konzepten eine große Rolle. Endress+Hauser zeigt, was bei Geräteauswahl und -installation zu beachten ist, um Hygienekonzepte gezielt umzusetzen. Die Spezialisten aus Weil am Rhein kennen die Eigenschaften, die Werkstoffe aufweisen müssen, wenn sie mit Prozessmedien in Kontakt kommen; sie wissen außerdem welche Zertifikate benötigen werden, damit der Prozess den Regularien entspricht. Inline-Messtechnik spielt bei der Herstellung von Produkten auf einem konstant hohen Qualitätsniveau eine entscheidende Rolle. Ob beispielsweise zur Ermittlung der Pasteurisationseinheiten am Erhitzer, der Farbmessung von Flüssigkeiten oder der Ermittlung konzentrationsspezifischer Parameter über die Dichte. Messwerte müssen präzise, reproduzierbar und langzeitstabil sein. Nur so lässt sich die erforderliche Qualität sicherstellen. Endress+Hauser berät hierzu die Besucher über passende Lösungen für ihre Applikation. Produktsicherheit wird nicht nur durch Rohstoffeingangs- und Qualitätskontrollen entlang der Produktion gewährleistet, sondern auch durch stabile und wiederholbare Prozesse. Entsprechend Ihrer Anforderungen an die Produktsicherheit erarbeitet Endress+Hauser die Kalibrierstrategie und übernimmt die damit verbundenen Kalibrierarbeiten – und zwar herstellerunabhängig. Die sichere Dokumentation nach IFS 6.0, GMP, ISO 9001 oder ISO 50001 kann über das eigene Internetportal W@M erfolgen. Endress+Hauser auf der BrauBeviale Halle 6 Stand 407 www.de.endress.com