AS-i Motormodule für den Einsatz im Kabelkanal

Das Gehäuse besticht durch seine besonders flache Bauform (B x H x T: 90 x 60 x 18 mm), die auch eine Unterbringung in Kurven von Förderstrecken ermöglicht Damit eignen sich diese Geräte für vielfältige Montagesituationen in den Kabelkanälen von Fördersegmenten, Pufferstrecken und anderen Materialflussapplikationen. Die Motormodule, an die je zwei 24 V Rollenantriebe von Itoh Denki bzw. Interroll oder Rulmeca angeschlossen werden können, verfügen jeweils über einen gemischten Ein- und Ausgangsslave und einen integrierten Passivverteiler. Die Eingänge werden aus AS-i versorgt, die Ausgänge aus 24 V Hilfsenergie. Die Drehinformationen werden über einen AS-i AB-Slave übertragen und die entsprechende Geschwindigkeit über AS-i Parameter definiert. Der Anschluss an AS-i und AUX erfolgt über Profilkabel. www.bihl-wiedemann.de