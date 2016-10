Zustimm-Fußschalter mit sicherheitsgerichtetem Funkprotokoll

Das Grundmodell dieser Schaltgeräte ist ein 3-stufiger Sicherheits-fußschalter als Alternative zu Zweihand-Bedienpulten. Der RF GFS VD, ermöglicht die Bedienung von Gesenkbiegepressen und anderen Umformanlagen in Sonderbetriebsarten wie z.B. „Einrichtbetrieb“. Die Fußschalter erfüllen die Anforderung der Norm, das heißt die Befehlseinrichtung muss über eine selbsttätige Rückstellung mit den folgenden Schaltstellungen verfügen: AUS – EIN – AUS. Der Bediener kann daher durch Betätigen des Fußschalters einen Pressenhub auslösen. Wenn er die gefahrbringende Bewegung schnell zum Halt bringen will, oder muss, drückt er das Fußpedal einfach weiter durch in die „Aus“-Stellung und die Maschine wird gestoppt. Der GFS VD entspricht allen einschlägigen normativen Anforderungen (u.a. DIN EN 12622 und DIN EN 60947-5-8). Auch die DGUV-Zulassung liegt vor. Auf der Euroblech stellt steute mehrere neue Varianten vor, bei denen die Signalübertragung kabellos über das von steute entwickelte sicherheitsgerichtete Funksystem sWave-safe erfolgt. So hat der Bediener größere Bewegungsfreiheit ohne „Stolperfallen“ und kann den ein- oder zweipedaligen Fußschalter stets in die ergonomisch optimale Position bringen. Das ist insbesondere an größeren Anlagen von Vorteil. In Hannover wird auch eine besondere Version des Funk-Zustimm-Fußschalters zu sehen sein. An der Tragestange dieses Schaltgerätes befindet sich ein Not-Aus-Taster, der das Stopp-Signal ebenfalls per Funk überträgt und bei Betätigung ein sofortiges Not-Aus der gesamten Umformanlage veranlasst. steute auf der Euroblech (25. -29. Oktober 2016): Halle 11, Stand C 178 www.steute.com

Datum: 18.10.2016 Bilder: Steute Schaltgeräte GmbH & Co.KG