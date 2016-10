Delta-Roboter von Codian Robotics mit Servo-Motion- und Roboter-Technologie von Mitsubishi Electric ausgestattet

Die hochpräzise Servo-Motion-Technologie von Mitsubishi Electric, die bereits in den MELFA Robotern zum Einsatz kommt, ermöglicht genaue und schnelle Bewegungen. Über die intuitive Roboter-Programmier-Software lassen sich die neuen Modelle einfach bedienen und programmieren. Die Delta-Roboter eignen sich ideal für schnelle Pick-and-Place-Anwendungen von leichten Objekten und lassen sich durch ihre Vielzahl an Schnittstellen einfach integrieren. Die Partnerlösung ist ein Ergebnis der e-F@ctory Alliance, einer Initiative von Mitsubishi Electric, in der Unternehmen gemeinsame Automatisierungslösungen nach dem „Best-in-Class“-Prinzip entwickeln. Im Rahmen der e-F@ctory Alliance haben Codian Robotics und Mitsubishi Electric Roboter- und Steuerungstechnologie umfassend kombiniert und richten sich mit der daraus entstandenen Lösung an Maschinenbauer und Roboterintegratoren. Der hohe Wettbewerbsdruck in der Fertigungs- und der Verpackungsindustrie bringt entsprechend hohe Anforderungen hinsichtlich Anlagengeschwindigkeit und -zuverlässigkeit mit sich. Auf die in diesen Branchen üblicherweise sehr geringen Margen reagieren Unternehmen mit optimierten Maschinen und Fertigungslinien. Bei Montage, Verarbeitung und Verpackung von besonders leichten Objekten ist die Produktionslinie selbst häufig ebenfalls eine Leichtbaukonstruktion. Wird nun ein Roboter in dieses Arbeitsumfeld integriert, ist auch hier ein besonders leichtes Konzept von Vorteil. Aus diesem Grund verwendet Codian Robotics beim Bau der Delta-Roboter Werkstoffe wie Kohlefaser, Titan, eloxiertes Aluminium, 316 Edelstahl und Kunststoff. Mit modernsten Servoantrieben ausgestattet, eignen sich die Roboter insbesondere für typische 3-Achs-Top-Loading-Verpackungsanlagen und die Push-Fit-Montage. Daneben haben die Partner ein spezielles wasserfestes Modell entwickelt, das aus entsprechenden hygienisch zugelassenen Materialien besteht und in häufig zu reinigenden Umgebungen eingesetzt werden kann, etwa in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Kosmetikindustrie oder im Pharmabereich. Diese neuen Überkopf-Pick-and-Place-Roboter ergänzen die bekannte Mitsubishi Electric Knickarmroboterreihe, die auch für komplexe Aufgaben genutzt werden kann. Eine flexible Integrationsfähigkeit erlaubt die schnelle und einfache Roboterintegration, trägt zu Kosteneinsparung bei und sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit der Produktionsanlage. Die auf Mitsubishi Electric Servotechnik basierende Highspeed-Pick-and-Place-Lösung lässt sich nahtlos an eine Mitsubishi Electric SPS anbinden, was wiederum eine hohe Integrationsfähigkeit und einen zuverlässigen Betrieb unterstützt. Die Anbindung kann flexibel und unkompliziert direkt über den Mitsubishi Electric Roboter-Controller oder die Motion-Lösung erfolgen. Die modularen Roboter-Controller erweitern das Konzept zusätzlich und können als Standalone-Einheit genutzt oder auf den Rückwandbus eines Mitsubishi Electric iQ Platform Controllers montiert werden. So entsteht ein voll integriertes Steuerungssystem mit einfachem Plug-and-Play-Betrieb. Über die Roboter-Programmiersoftware RT ToolBox2 lassen sich die Delta-Roboter leicht programmieren und mit anderen Robotern und Systemen verbinden. Durch die gleiche Programmiersprache können sogar bestehende Programme von den SCARA- oder Knickarmrobotern übernommen und auch wieder ausgetauscht werden. Im Rahmen der e-F@ctory Alliance durchlaufen die Lösungen von Codian Robotics umfassende Tests, um Kompatibilität zwischen den Partnerkomponenten und eine einfache Implementierung sicherzustellen.