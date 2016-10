Schunk beteiligt sich an Greifsystemspezialist AGS

„Als Member of Schunk ist AGS künftig ein wichtiger Baustein innerhalb der Schunk Unternehmensgruppe. Mit seiner Agilität und seiner fundierten Erfahrung wird AGS wichtige Impulse liefern und neue Möglichkeiten am Markt eröffnen“, betont Henrik A. Schunk, geschäftsführender Gesellschafter der Schunk GmbH & Co. KG anlässlich der Vertragsunterzeichnung. Auch Marc Schwope, geschäftsführender Gesellschafter von AGS, sieht in der Partnerschaft große Chancen: „Sowohl Schunk als auch AGS zählen zu den Pionieren für Greifsysteme und arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Aus der wirtschaftlichen Beteiligung von Schunk ergeben sich für beide Unternehmen, vor allem aber auch für die Kunden unserer Häuser erhebliche Synergien.“ Die AGS Automation Greifsysteme Schwope GmbH beschäftigt 35 Mitarbeiter. Auf einer Gesamtfläche von 1.200 qm fertigt das familiengeführte Unternehmen unter anderem kundenspezifische Komplett-Greifsysteme für die kunststoffverarbeitende Industrie. Die flexibel einsetzbaren AGS- und PreciGrip-Greiferbaukästen zählen zu den bekannten Modulprogrammen für Greifsysteme am Markt. Nach Aussage der beiden Gesellschafter ergänzen diese das mit 11.000 Standardkomponenten weltweit größte Spanntechnik- und Greifsysteme-Sortiment von Schunk ideal. 1945 von Friedrich Schunk als mechanische Werkstatt gegründet entwickelte sich Schunk unter dessen Sohn Heinz-Dieter Schunk zum Kompetenz- und Weltmarktführer für Spanntechnik und Greifsysteme. Heute wird das Unternehmen von den Enkeln des Unternehmensgründers, den Geschwistern Henrik A. Schunk und Kristina I. Schunk, in der dritten Generation geführt. Über 2.700 Mitarbeiter in acht Werken und 30 eigenen Ländergesellschaften sowie Vertriebspartner in über 50 Ländern gewährleisten eine intensive Marktpräsenz. www.schunk.com