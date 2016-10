Mehr Bewegungs-Power

Die skalierbare Motion Controller-Lösung kann nun durch ihre erhöhte Performance in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen. Auf der einen Seite sind so jetzt größere Programme bei gleicher Zykluszeit realisierbar, auf der anderen Seite, bei gleicher Programmgröße, können kürzere Zykluszeiten umgesetzt werden. Auf diese Weise sorgen PMCprimo MC durch ihr Plus an Leistung nicht nur für eine höhere Produktivität von Anlagen, sondern auch für mehr Prozessqualität. Dank Soft PLC nach EN/IEC 61131 erlaubt das Steuerungssystem zudem eine schnelle Inbetriebnahme. PMCprimo MC unterstützt heute bereits verschiedene Kommunikationsschnittstellen wie z.B. Modbus TCP, CANopen und Profibus DP-S: Der Motion Controller besitzt drei Gebereingänge für Absolutwert- oder Inkrementalgeber. Damit lassen sich Master-Geberfunktion und Lageregelungen umsetzen. Eine USB-Schnittstelle für die Datensicherung steht zur Verfügung. So ist der Einsatz in unterschiedlichsten Automatisierungsfeldern möglich, was PMCprimo MC zu einer flexiblen Motion Controller-Lösung macht. Dazu kommen 16 digitale Ein- und Ausgänge, so dass der Stand-alone Controller PMCprimo MC für eine große Anzahl von Applikationen E/A-Schnittstellen onboard hat. Dadurch stellt der kompakte Controller PMCprimo MC eine kostengünstige Steuerungslösung für Anwendungen mit vielen Antrieben dar. Die Steuerungssysteme PMCprimo von Pilz bieten SPS- und Motion-Funktionalität. PMCprimo übernehmen innerhalb einer Anlage die Automatisierung inklusive Bewegungsmanagement für eine Vielzahl an räumlich getrennten – aber synchron geregelten – Servoachsen. Komplette Applikationen in allen Antriebsumgebungen wie z.B. Pick and Place-Anwendungen, die aus den Steuerungsfunktionen einer SPS und den Motion Control Funktionen bestehen, sind realisierbar. Das neue Stand-alone Motion Control-Steuerungssystem PMCprimo MC ergänzt als offenes externes Steuerungssystem das antriebsintegrierte Steuerungssystem PMCprimo C. www.pilz.com