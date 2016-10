Mehr für weniger

Die Investition in Fertigungskapazität ist meist eine mittel – bis langfristige Angelegenheit. Oft ist es nicht ganz leicht abzusehen, welche Kapazität in zwei, drei oder fünf Jahren verlangt wird. Mit dem Robot Dynamic 150L wird nun erstmals ein Handlinggerät vorgestellt, welches nach oben völlig offen erweiterbar ist. Sehr interessant ist dabei, dass trotz dieser Ausbaubarkeit nie irgendwelche Komponenten schon zu Beginn beschafft werden müssen, bevor sie benötigt werden. Durch die schlanke Bauweise ist es gelungen, einen möglichst kleinen Stellplatz zu erreichen. Die ganze Transfereinheit ist schlank gebaut. Mit der Teleskopachse werden trotzdem auch Maschinentische der grösseren Kategorie erreicht. Die Ausfahrstrecke des Transfer-Armes beträgt 1375 mm. Die hohen, schlanken Magazine schaffen Platz für viele Werkstückpositionen. Der Vorteil dabei: Platz in der Höhe ist meist umsonst vorhanden. Die Ausbruchsicherheit des Roboters wird durch unabhängige Steuerungssysteme gewährleistet. Nur da wo es wirklich notwendig ist, und wo die Signale den Zugang in ein Magazin freigeben, wird der Roboter den Transferarm ausfahren. Neben der überlegenen Sicherheitssituation entsteht dadurch auch die Möglichkeit mit wesentlich günstigeren Abschrankungen zu Arbeiten. Diese verhindern den Zutritt durch Menschen in die Gefahrenzone, sie sind erheblich leichter gebaut. Eine weitere Sicherheitszone ausserhalb der Abschrankungen ist nicht mehr notwendig. Die zentrale Steuerung enthält ausschliesslich die für die entsprechende Zelle benötigten Anschlüsse. Jegliche Erweiterung der Anlage wird mit einzelnen weiteren Komponenten erreicht. Integrierte Beladestationen in den Rack-Magazinen erfüllen den Zweck ebenso gut wie dezidierte Rüst-und Beladestationen, mit dem positiven Unterschied, dass kein zusätzlicher Platz in Anspruch genommen werden muss. Sei es bei der Symbolik auf dem Handbediengerät oder bei der Zugänglichkeit der Magazine, der Bedienerfreundlichkeit wurde höchste Priorität gegeben. Die Abschrankungen weisen grossflächige, transparente Scheiben auf, somit ist die beste Übersicht gewährleistet. Magazinebenen können bei Bedarf zur Bedienerseite hin ausgefahren werden. Dies erleichtert die Beladung mit Deckenkran. Aber auch kleine Elektroden die in grossen Mengen gewechselt werden müssen sind so optimal zugänglich. Die Span-zu-Spanzeit ist mit der neuen Generation EROWA Handlinggeräte wesentlich kürzer. Erreicht wird dies durch den Einsatz von Doppelgreifern in Kombination mit der QuickChange Funktion im Prozessleitsystem. So wird der Roboter bereits in Wechselposition gebracht bevor die Maschine das aktuelle Werkstück fertig bearbeitet hat. Diese Funktionalität ist nicht fix einprogrammiert, sondern wird laufend optimal errechnet. Während dem der Bediener sich an einem Magazin um fertige Werkstücke und neue Aufträge kümmert, sind alle anderen Magazine für den Roboter erreichbar. Diese Autonomie kommt speziell zum Tragen, wenn der Roboter während der Tagesschicht, parallel zum Rüsten und Bereitstellen der nächsten Aufträge, auch weiterhin Maschinen be- und entladen muss. www.erowa.com