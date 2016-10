Neuentwickeltes Kamera-System von Yaskawa

MotoSense ermöglicht Nahterkennung und Nahtverfolgung an programmierten Schweißbahnen in Echtzeit – selbst für anspruchsvollste Anwendungen und Materialien. Da eine absolute Bauteilpositionierung entfällt, ist die Lösung zudem besonders wirtschaftlich. Das MotoSense Kamera-System von Yaskawa ermöglicht besonders wirtschaftliche und hochpräzise adaptive Schweißapplikationen durch Roboter. Die Nahterkennung und Nahtverfolgung findet dabei in Echtzeit statt. Mit MotoSense entfällt eine absolute Positionierung der Bauteile und Wiederholgenauigkeit. Die Kosten für die Vorrichtung sind daher deutlich geringer. Das System ist für MIG/MAG, WIG und Plasmaschweißtechnologien anwendbar. Es kann verschiedenste Materialien bis hin zu rostfreien Stählen und Aluminium bearbeiten. Durch das Zusammenspiel von vorbereiteten Makrojobs, geeigneten Vision-Algorithmen und kompetentem technischen Support sind perfekte Ergebnisse auch bei komplexesten Schweißaufgaben garantiert. Die Komplettlösung bietet eine extrem flexible Plattform bestehend aus dem MotoSense Bildverarbeitungsmodul, einer Bildverarbeitungsprozesssteuerung und einer Schnittstelle zur Yaskawa Robotersteuerung DX. In dieser Version ist selbst eine einzigartige Nullspalt-Erkennung an Stumpfnähten möglich.