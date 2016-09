Wechsel im Management von Yaskawa

In dieser Funktion berichtet er direkt an Manfred Stern, Präsident & CEO der Yaskawa Europe GmbH. Norbert Gauß folgt in dieser Funktion auf Albert Shiina, der andere strategische Aufgaben innerhalb der Yaskawa Europe übernehmen wird. Zudem wurde Norbert Gauß als Mit-Geschäftsführer der Yaskawa Europe GmbH berufen. „Norbert Gauß wird mit seiner herausragenden Erfahrung, Marktkenntnis und Führungsqualität einen wichtigen Beitrag für die Drives & Motion Division leisten können“, so Manfred Stern. „Seine wertvollen Erfahrungen werden uns beim weiteren Aufbau und Ausbau der Antriebstechnik-Sparte von Yaskawa eine wertvolle Hilfe sein.“ „Wir wollen die europäische Drives & Motion Division von Yaskawa in den nächsten Jahren vom ‚Best in Class Produkt-Solution‘-Partner zum ‚Best in Class-Produkt-Systemsolution‘-Partner entwickeln“, beschreibt Norbert Gauß seine strategischen Ziele. „Der entscheidende Faktor hierbei ist, dass wir die heutigen Bedürfnisse und Einstiegsbarrieren sowie die zukünftigen Veränderungen und Anforderungen auf Seiten unserer Kunden in den jeweiligen Regionen und Anwendungsfeldern genau erkennen. Wichtiger Grundstein für den zukünftigen Erfolg ist dabei auch eine Weiterentwicklung der Organisation, des Produktportfolios und der Systemarchitekturen. Ich bin überzeugt, dass das Knowhow sowie das Engagement und der Mut der Yaskawa-Mitarbeiter diesen Anforderungen gerecht wird.“