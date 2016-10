Robust und benutzerfreundlich

In vielen Bereichen ist eine Authentifizierung des Benutzers erforderlich, um die Sicherheit und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Dies erfolgt häufig mittels Badge oder speziellen Karten an RFID-Leseeinheiten. Um auch in Produktionsumgebungen dies zuverlässig zu realisieren, wurde der neue RFID-Leser von Noax analog zu den Noax Industrie-PCs speziell für raue Umgebungsbedingungen entwickelt. Aufgrund seiner widerstandsfähigen Konstruktion, seiner Flexibilität und seiner vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten, erfüllt dieser die Anforderungen zahlreicher Anwender. Der Leser entspricht der Schutznorm IP65 und ist so vor Staub und vor Strahlwasser geschützt. Die Noax RFID-Leser können entweder als Stand-alone-Gerät, wie beispielsweise auf einem Bearbeitungstisch, oder auf einfache und platzsparende Art und Weise direkt an einem Noax Industrie-PC oder Logistikterminal angebracht werden. Diese Art der Montage ermöglicht eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, da die Bedienung direkt am Arbeitsplatz bzw. auf dem Stapler erfolgen kann. Weiter ist es möglich die RFID-Leser an bestehenden Industrie-PCs nachzurüsten. Als Multiformatleser kommt er mit zahlreichen RFID-Standards zurecht, wie z.B. Hitag, Mifare und Legic. Aber auch andere Standards, wie Near Field Communication (NFC) und ISO14443 werden unterstützt. Ebenfalls wird den Administratoren der Einsatz erleichtert, da der RIFD-Leser sowohl über COM-Port als auch alternativ dazu über USB-Schnittstelle angebunden werden kann. Hervorzuheben ist, dass Noax den Kunden die Dienstleistung bietet, den RFID-Leser den Kundenwünschen entsprechend zu programmieren. So kann das vom Leser auszugebende Datenformat an die Anforderungen verschiedenster Umgebungen angepasst werden und z.B. auch um beliebige Präfixe oder Suffixe ergänzt werden. Dies vereinfacht die nachträgliche Integration neuer Hardware in existierende Umgebungen deutlich. Aufgrund seiner Flexibilität und der Möglichkeit den Leser in bestehende Umgebungen zu integrieren, kann man bewährte Hardware weiter verwenden ohne neu zu investieren. Durch seine Robustheit, sein breites Einsatzspektrum und seine einfache Handhabung, erleichtert der RFID-Leser von Noax zahlreiche Arbeitsvorgänge. Damit passt er sich ideal den Bedürfnissen und Anforderungen von vielen Kunden, besonders im Logistikumfeld, an. www.noax.com