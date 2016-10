Neue Anschlusstechnik für die organische Photovoltaik

Georg Stawowy, Vorstand Technik und Innovation der Lapp Holding AG, und Dr. Ralph Pätzold, CEO von Belectric OPV unterzeichneten am Produktionsstandort von Belectric OPV in Kitzingen einen entsprechenden Partnerschafts-Vertrag. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung einer Lösung, die vielseitiger einsetzbar ist als bisher und sich für beliebige Folienmaterialien eignet. Außerdem sollen die so genannten Modul-Anschluss-Punkte(„MAP“) die Kontaktstelle zwischen Folie und Kabel – noch kompakter werden. Das ist wichtig, um die Folienmodule unauffällig in Gebäudefassaden zu integrieren, wo sie sauberen Strom aus der Sonne gewinnen – Designer und Architekten sollen so möglichst großen Gestaltungsspielraum haben. „Die Entwicklung läuft bereits und soll 2017 mit einem serienreifen Produkt abgeschlossen werden“, sagt Reinhard Probst, Market Manager Solar der Lapp Gruppe. Für Lapp und Belectric OPV ist die Zusammenarbeit nicht neu, sondern die Fortsetzung einer langjährigen Partnerschaft. Lapp hat für Belectric OPV einen Anschlusspunkt entwickelt, der in den Solarmodulen für den deutschen Pavillon auf der Expo 2015 in Mailand zum Einsatz kam. Wie riesige Farne reckten sich die Solarskulpturen dort in den Himmel, der Strom wurde über fast unsichtbare Anschlusspunkte in die Kabel gespeist, die wie feine Zweige an „Blättern“ aussahen. Das von Lapp entwickelte Verfahren war ein großer Fortschritt für die Nutzung der organischen Photovoltaik. Die Anschlusspunkte im Mailänder Pavillon sind besonders kompakt und absolut wasserdicht. Diese Eigenschaften soll auch die neue Lösung haben, allerdings wird sie wesentlich flexibler sein, etwa was die Wahl des Materials und die Dicke der Trägerfolien angeht. Der Anschlusspunkt soll sich zudem unabhängig vom Produktionsstandort der Module aufbringen lassen, was hohe Flexibilität in der Produktion bedeutet. Wie genau das funktionieren soll, halten die Partner vorerst noch geheim, bis das Patentverfahren eingeleitet worden ist. Beide Unternehmen gewähren sich für eine festgelegte Zeit das Exklusivrecht an dieser Technologie. www.lappkabel.de