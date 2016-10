40 Jahre Erfolg mit Innovationen

Kunden und Geschäftsfreunde konnten sich auf Rundgängen durch die Hallen über die Aktivitäten des Automatisierungsspezialisten informieren und einem spannenden Fachvortrag zum Thema Nachhaltigkeit folgen; die Mitarbeiter erwartet am Samstag ein großes Familienfest. Das Jubiläum ist darüber hinaus ein passender Anlass für die Fertigstellung des neuen Bürogebäudes. Denn Teamtechnik wächst weiter: Nachdem in den vergangenen Jahren neue Produktionshallen entstanden sind, hat Teamtechnik nun 8 Millionen Euro in einen Büroneubau investiert. Hier werden unter anderem hochqualifizierte Engineering-Kräfte an High-Tech-Arbeitsplätzen arbeiten. Der 2.600 qm große Bau fungiert künftig als repräsentatives zentrales Headquarter für Kunden und Geschäftspartner aus der ganzen Welt. Die Besucher können sich von der modernen Architektur bereits im Foyer überzeugen. Innovationsgeist und ein kluger Branchenmix haben das Freiberger Familienunternehmen an die Weltspitze der Anlagenhersteller gebracht. Teamtechnik ist heute nach eigenen Angaben das größte eigentümergeführte Unternehmen der Branche in Deutschland. Prüf- und Montagetechnik aus einer Hand – mit diesem immer noch gültigen Alleinstellungsmerkmal begann vor 40 Jahren die Erfolgsgeschichte der Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH. 1976 starteten Max Roßkopf und drei seiner ehemaligen Kollegen mit einem Konstruktionsbüro für Werkzeugmaschinenbau in die Selbstständigkeit. Doch in den neunziger Jahren richtete sich das Unternehmen auf die Standardisierung und Modularisierung von Montageanlagen aus. Damit war eine flexible Anpassung an Variantenproduktion und Stückzahlenänderung möglich. Das war völlig neu in der vom Sonderanlagenbau geprägten Branche. Auf Basis der Erfahrungen mit eigenen Montage- und Prüfanlagen entwickelte Teamtechnik 1990 die erste stationsmodulare Anlage. Mit der bis heute erfolgreichen Montageplattform Teamos gelangte dieses Know-how 1997 zur Produktreife. Bereits 1999 folgten die ersten modularen Prüfsysteme für PKW-Schaltgetriebe. Das technologische Fundament für eine zukunftsorientierte Unternehmensentwicklung war gelegt, als der Sohn von Max Roßkopf 2001 die Teamtechnik-Geschäfte übernahm. Mit Internationalisierung und Diversifizierung brachte der gelernte Maschinenbauer und Maschinenbauingenieur Stefan Roßkopf das Unternehmen weiter auf Erfolgskurs. Die Zukunft, bestimmt durch die Megatrends Nachhaltigkeit und Technologiebeschleunigung, will Teamtechnik mitgestalten – lösungsorientiert und mit einem interkulturellen Team, das die Innovation liebt. www.teamtechnik.com