Individualisierbare Lösungen von Baumüller

Vom 10. bis zum 13. Oktober 2016 präsentiert sich Baumüller auf der Motek in Stuttgart in Halle 8 an Stand 8510 mit Automatisierungskomponenten für die Produktions-, Montage- und Handhabungstechnik. Die Exponate, bestehend aus Umrichtern und Motoren, inklusive Steuerungstechnik, Softwarebaukasten und Services, zeigen sowohl das breite Produktportfolio des Automatisierungs- und Antriebsspezialisten als auch die Variantenvielfalt, die durch Standardkomponenten zum Beispiel für Handlingsysteme möglich ist. Als Systemanbieter projektiert Baumüller die Hard- und Software nach Kundenwunsch und bereitet somit eine problemlose Integration vor. Baumüller hat sowohl bei der Hardware- als auch bei der Softwareentwicklung, u.a. mit Webfähigkeit und Schnittstellenvielfalt, stets die Vernetzung der Maschinen und Anlagen im Blick. Mit seinem Produktportfolio macht der Nürnberger Automatisierer Neu- und Bestandsmaschinen somit fit für Industrie 4.0. Die breite Komponentenpalette von Baumüller bietet für jede Anwendung die richtige Lösung. Auf dem Messestand können sich Besucher neben Umrichtern über verschiedene Motortypen wie Servo-, Linear- und Scheibenläufermotoren informieren. Das Beispiel eines DSDI-Kleinservomotors bei dem die Regel- und Leistungselektronik direkt in den Motor integriert ist, zeigt wie mit kompakter Bauweise Freiheiten beim Maschinendesign entstehen und zugleich Platz, Verkabelung und Kosten gespart werden. Verschiedene Steuerungskomponenten wie Box-PCs mit HMIs und SPSen, die das Handlingsystem über die zentrale Maschinensteuerung oder alternativ als eigenständige Einheit ansteuern lassen, runden die ausgestellten Automatisierungskomponenten ab. Seit dem Frühjahr dieses Jahres ergänzt der speziell für Robotik- und Handlinganwendungen ausgelegte Mehrachsregler b maxx 5800 das Umrichterportfolio von Baumüller. Durch die Kombination der sechs unabhängig regelbaren Achsen in einem Regler ist die Kommunikation im System deutlich schneller als bei separaten Achseinheiten. Branchenunabhängig und somit für zahlreiche Industrieanwendungen kann der dezentrale Servoantrieb b maxx 2500 eingesetzt werden. Er punktet als kompakte Antriebslösung mit geringem Verdrahtungsaufwand und hoher Flexibilität. Den Fachbesuchern stehen die Baumüller Experten am Messestand für Produkt- und Beratungsgespräche zur Verfügung. Baumüller bietet als Systempartner das gesamte Spektrum für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben, von der einzelnen Komponente bis zur kompletten Systemlösung. www.baumueller.de