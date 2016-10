Der Vakuum-Spezialist bietet Lösungen für sämtliche Prozesse entlang der Wertschöpfungskette – zum Beispiel zum sicheren und schonenden Transport heißer und verformter Bleche. Anwender, etwa aus der Automobilindustrie, gestalten damit ihre Fertigungsabläufe deutlich effizienter und ergonomischer. In Halle 11 auf Stand D62 stellt Schmalz unter anderem die neue Magnetgreifer-Baureihe SGM-HP/-HT vor. Sie wurde speziell für die Handhabung von Lochblechen, gelaserten Teilen, Blechen mit Bohrungen und Ausschnitten sowie anderen ferromagnetischen Werkstücken entwickelt. Schmalz bietet den Greifer in zwei Ausführungen an: Die HP-Version (High Performance) erzeugt hohe Haltekräfte für besonders schwere Werkstücke, die Variante HT (High Temperature) eignet sich für die Handhabung im Hochtemperaturbereich – beispielsweise in Warmumformungsprozessen in der Automobilbranche. Die Werkstücktemperaturen liegen dort typischerweise bei bis zu 250°C. Dank Aluminiumgehäuse sind die Greifer kompakt und leicht. Schmalz zeigt darüber hinaus sein breites Standardprogramm für die Blechhandhabung. So sind die Sauggreifer des Vakuum-Spezialisten aus speziellen Materialien wie den Hochtemperatur-Elastomeren HT1 und HT2 gefertigt. Damit sind die Sauggreifer nicht nur besonders temperaturbeständig, sondern ermöglichen auch ein abdruckfreies Greifen und Bewegen der empfindlichen Blechteile – eine wichtige Voraussetzung für eine schonende und sichere Handhabung der Werkstücke, etwa in der Automobil- und Zulieferindustrie. Für eine effiziente Automatisierung verschiedener Fertigungsprozesse stellt Schmalz auf der Euroblech intelligente Vakuum-Komponenten vor, darunter den Vakuum- und Druckschalter VSi, das Compact Terminal SCTMi oder den leistungsstarken Kompaktejektor X-Pump. Die Komponenten sind mit umfassenden Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle ausgestattet. Das ermöglicht beispielsweise eine frühzeitige Wartung, noch bevor hohe Kosten durch Anlagenstillstände entstehen. Über NFC (Near Field Communication) erhält der Anwender sämtliche relevanten Daten direkt vom Prozessor auf ein Smartphone oder ein Tablet. Damit kann er zum Beispiel bei einer Fehlermeldung umgehend reagieren – ohne Zeitverlust und direkt vor Ort an der Anlage. Als Technologiestudie stellt Schmalz eine elektrische Vakuum-Erzeugung für autonome Greifer vor: Diese ist besonders für mobile Roboter geeignet, weil kein Druckluftanschluss erforderlich ist. Für die manuelle Handhabung von Blechen und anderen Werkstücken hat Schmalz verschiedene Vakuumheber im Portfolio, zum Beispiel das Hebegerät Vacumaster Coil zur Handhabung von Coils und Spaltbändern oder den Schlauchheber Jumboflex. Mit ihm lassen sich leichtere Güter bis zu 50 Kilogramm in hoher Taktzahl ergonomisch handhaben. Der Jumboergo 85 ist für Werkstücke mit unterschiedlichen Formaten bis 85 Kilogramm geeignet. Für besonders große und schwere Lasten ist der Vacumaster Comfort 125 konzipiert. Er ist zudem mit einer Schwenkeinheit ausgestattet, mit der die Werkstücke per Knopfdruck um 90° geschwenkt werden können. Die Vakuumheber lassen sich mit einer leichtgängigen Aluminium-Krananlage kombinieren, die Schmalz für nahezu alle innerbetrieblichen Handhabungs- und Logistikprozesse auch separat anbietet. Für mehr Flexibilität in automatisierten Fertigungsumgebungen hat Schmalz den Sauger-Cup Balance SSCB entwickelt: ein Greif- und Aufspannsystem mit automatisierter Rüstmöglichkeit für 3D-Formflächen. Mit ein- und demselben System lassen sich Werkstücke unterschiedlicher Konturen greifen und aufspannen – ein großer Vorteil beispielsweise in der Automobilindustrie. Mehr zum Messeauftritt von Schmalz auf der Euroblech (Halle 11, Stand D62) finden Interessierte auf www.schmalz.com/euroblech.