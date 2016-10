Systemlösungen für Automatisierung und Materialfluss

Für nahezu alle Transportgüter und Einsatzbedingungen bietet Maschinenbau Kitz das passende Fördersystem. Ausgestattet mit Modulen und Komponenten aus dem mk Baukastensystem der Profil-, Förder- und Lineartechnik sind die Systeme kompatibel und individuell anpassbar. Auf der Motek 2016 präsentiert Maschinenbau Kitz neben seinem bewährten und umfangreichen Aluminiumprofil-Sortiment unter anderem seine neusten Systemlösungen für den Werkstückträger-Transport und die Anlagenverkettung. Im Fokus des Standes steht das neue staufähige Palettenumlaufsystem SPU 2040. Insbesondere beim Verketten mehrerer Arbeitsstationen mit unterschiedlichen Takt- oder Umrüstzeiten ermöglicht das System das kostengünstige und dynamische Zuführen, Puffern, Positionieren und Vereinzeln von Werkstückträgern (WTs), mit automatischer Rückführung der WTs. Das SPU 2040 ist im Vergleich zu anderen Systemen auf dem Markt sehr kompakt. Das bedeutet nicht nur geringe Raumanforderungen, sondern auch gute Ergonomie-Eigenschaften für Werker, die Bauteile auf dem System platzieren oder Teile entnehmen. Das SPU 2040 eignet sich ideal für den Betrieb in Messeinrichtungen oder das Zuführen in Schweißanlagen im Automobilbereich. Auch in der Kunststoffindustrie, für KfZ-Zulieferer oder Werkzeugmaschinen-Hersteller für Schleif- oder Drehanlagen ist das SPU 2040 hervorragend geeignet. Daneben zeigt Maschinenbau Kitz sein neues kurvengängiges Modulband KMF-P 2040, welches das bestehende Portfolio aus geraden und geknickten (vertikalen) Modulbandstrecken vervollständigt. Durch die verschiedenen Kurvenwinkel und den modularen Aufbau in Kombination mit Geraden und Knicken ist nahezu jeder Streckenverlauf im dreidimensionalen Raum realisierbar. Außerdem präsentiert das Unternehmen den Messebesuchern das modulare Transfersystem Versamove - ein zuverlässiges, hochwertiges und prozesssicheres System für den Werkstückträger-Transport. Motek 2016, 10.-13. Oktober 2016, Stuttgart, Halle 3, Stand 3170 www.mk-group.com