Comau Robotics mit neuem Distributor in Benelux

Bisher war die Region dem Vertriebsgebiet von Comau Robotics Deutschland (Köln) zugeordnet. Aktuell baut Comau im Zuge seiner Wachstumsstrategie ein globales Distributorennetzwerk auf. Seit dem Startschuss für die neue Vertriebsstrategie vor gut einem Jahr ist die Benelux Region nun die erste in Nord-West-Europa, die durch einen Distributor betreut wird. „Durch diesen Schritt verstärken wir unsere Präsenz in diesen wichtigen Exportmärkten. Robotics Benelux wird für unsere Kunden in Benelux erstklassigen Vertrieb und Kundenservice leisten. Ich sehe großes Potenzial in dieser Partnerschaft“, erklärt Tobias Daniel, Head of Marketing and Sales bei Comau Robotics. Auch Michiel Brink, Geschäftsführer von Robotics Benelux, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Comau hat über 40 Jahre Erfahrung in der Robotik vorzuweisen und hat diese größtenteils in der Automobilindustrie gewonnen, in der die Anforderungen an die Automatisierung besonders anspruchsvoll sind. Diese Expertise ist nahezu einzigartig und sehr wertvoll für sämtliche andere Industrien. In Kombination mit den innovativen neuen Produkten, die Comau kürzlich vorgestellt hat, sehen wir daher viele Möglichkeiten in unseren Märkten“. Comau Robotics hat auf der Automatica im Juni die modulare SCARA-Familie “Rebel-S” vorgestellt, sowie eine Erweiterung der kleinen 6-Achs-Roboter-Reihe „Racer“ und die kollaborierenden Schwerlastroboter „AURA“.