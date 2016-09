Halbzeuge in neuen Materialien

Halbzeuge aus iglidur A500 und C500 sind besonders temperatur- und medienbeständig und bieten konstruktive Flexibilität in der Lebensmittel- und Chemieindustrie, der Medizintechnik und dem Anlagenbau. Einfach zu bearbeitende Halbzeuge von igus eröffnen Konstrukteuren vielfältige Möglichkeiten, zu geringen Kosten das jeweils ideal passende schmier- und wartungsfreie bewegte Bauteil zu fertigen. Aus den leicht mechanisch zu bearbeitenden Halbzeugen lassen sich unkompliziert individuelle Teile in unterschiedlichen Formen drehen, fräsen und schneiden. Mit den iglidur Werkstoffen A500 und C500 bietet igus nun zwei neue Werkstoffe an, die eine besonders hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit aufweisen. iglidur A500 kann sowohl bei sehr niedrigen als auch bei sehr hohen Temperaturen eingesetzt werden und bietet hier eine Spanne von -100 bis +250 Grad Celsius. Der Werkstoff ist zudem äußerst chemikalienbeständig und gleichzeitig FDA-konform. Damit eignet sich iglidur A500 für Anwendungen vor allem in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wie auch in medizintechnischen Anwendungen. Mit iglidur C500 hat igus zusätzlich einen Werkstoff jetzt als Halbzeug im Programm, der ebenfalls bei Temperaturen bis +250 Grad Celsius eingesetzt werden kann. Er ist extrem medienbeständig, beispielsweise bei Kontakt mit Wasserstoffperoxid und Wasserdampf, ideal für den Einsatz bei Pumpen oder Ventilen in der Chemie- oder Prozessindustrie. Zudem weist iglidur C500 im Vergleich zu iglidur A500 im Mittel nochmals deutlich verbesserte Reib- und Verschleißwerte auf. Mit der auffallenden Färbung sind die konstruierten Teile in der Lagerhaltung und Montage klar unterscheidbar. Beide Werkstoffe sind wie alle iglidur Halbzeuge als Rundstäbe in den Längen von 100 bis 1.000 Millimetern erhältlich. Durch die umfangreichen Tests im igus eigenen Testlabor kann die Lebensdauer verlässlich berechnet und vorhersagt werden. Auf Wunsch können mit dem „speedicut“-Service auch Halbzeuge nach Angaben des Anwenders sofort maschinell von igus gefertigt und geliefert werden. Es genügt die Einsendung eines 3D-Modells oder eine 2D-Zeichnung. Innerhalb weniger Tage ist das fertige Bauteil beim Kunden. www.igus.de