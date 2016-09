Reproduzierbare Dynamik

Das enorme Innovationspotential der völlig neuartigen Torque-Antriebstechnologie zeigt sich rein äußerlich durch eine sehr kompakte Bauform. Noch deutlicher spiegeln sich die Vorteile in den inneren Werten wider, welche die TorquePress 520 mit einer maximalen Presskraft von 20 kN zur idealen Presse für schnelle und hochgenaue Verfahr- und Positionieraufgaben qualifizieret. Im Vergleich zu herkömmlichen hochübersetzenden Servo- und Getriebemotoren hat der Torque-Motor ein wesentlich geringeres Eigenträgheitsmoment und eine deutlich höhere Dynamik. Durch die hochpolige Auslegung des Torque-Motors wird das maximale Drehmoment bereits bei niedriger Drehzahl erreicht. Hingegen beträgt die Hochlaufzeit vom Stillstand auf Arbeitsdrehzahl nur ca. 100 ms. Die Wegmessung erfolgt direkt am Stößel mit einer Auflösung von 0,1 µm. Durch den konsequenten Verzicht auf Getriebe und andere mechanische Übersetzungskomponenten wird ein nahezu spielfreier Aufbau ermöglich, der zusammen mit der geringen Eigenträgheit des Systems höchsten Präzisionsansprüchen gerecht wird. Durch niedrige Massenträgheitsmomente auch bei hohen Presskräften wird eine deutliche Verbesserung bei Qualität und Effizienz erreicht, was insbesondere bei Pressanwendungen in Automationslösungen große Vorteile bietet. Durch ein Flanschmaß von nur 160 mm und einer Gesamtlänge von 1100 mm, ist die neue TorquePress 520 äußerst kompakt und kann sehr platzsparend mit anderen Automationskomponenten kombiniert werden. Ein Datenaustausch mit übergeordneten Steuerungen ist flexibler und einfacher zu realisieren. Dabei hat der Anwender freie Wahl: Entweder werden vordefinierte Fahrprofile angewählt oder Fahrpositionen, Geschwindigkeit und Verweilzeit werden flexibel von der übergeordneten Steuerung vorgegeben. Ausgestattet mit einer offenen Schnittstelle und einen integrierten Prozessdaten-Management-System kann die Presse sehr leicht in Montagelinien integriert werden und Daten bidirektional mit übergeordneten Steuerungen, MES- oder ERP-Systemen austauschen. Die ebenfalls neue Schmidt ElectricPress 345 mit einer Maximalkraft von 10 kN verstärkt die Serie der rein elektrischen angetriebenen Pressen von Schmidt Technology und erweitert dadurch deutlich das bisherige ElectricPress-Einsatzspektrum. Neben der bereits vorgestellten Automationslösung wird die ElectricPress 345 erstmalig als Zwei-Hand-Arbeitsplatz auf der Motek vorgestellt. www.schmidttechnology.de