Hima stellt China-Geschäft neu auf

„China ist der am schnellsten wachsende Markt für Hima. Wir sehen ein enormes Wachstumspotenzial sowohl in der Prozessindustrie als auch im Bahnsektor. Mit dem neuen Unternehmen kann Hima seine ganze Stärke zur Geltung bringen und wird daher auf dem chinesischen Markt mit einem breiteren Produktangebot bei Technologien, Dienstleistungen und Schulungen vertreten sein als bisher“, kommentiert Steffen Philipp, Geschäftsführender Gesellschafter der Hima-Gruppe, die Neuausrichtung. Bisher beruhte die HIMA-Geschäftstätigkeit in China auf einem Joint Venture. Nach einer strategischen Neuausrichtung startete der Sicherheitsspezialist seine China-Aktivitäten am 1. Juli 2016 als 100-prozentiges Tochterunternehmen unter dem Namen Hima (Shanghai) Industrial Automation Co., Ltd. Zur Gründung des Unternehmens lud Hima zu einer Konferenz in das Ritz-Carlton Hotel in Shanghai ein. An der Veranstaltung nahmen fast 100 Kunden und Geschäftspartner teil. Wolfgang Hagn, Managing Director von Hima China, freute sich über den großen Zuspruch: „Wir haben uns für diesen wichtigen Schritt entschieden, weil unseren Kunden aus der neuen Struktur erhebliche Vorteile entstehen. Hima kann nun alles aus einer Hand sowie den denkbar besten Service bieten. Dies ist ganz entscheidend, da China von großer strategischer Bedeutung für Hima ist und wir unsere Marktposition als führender unabhängiger globaler Anbieter von sicherheitsgerichteten Automatisierungslösungen ausbauen wollen.“ www.hima.de