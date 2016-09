Start ins Berufsleben

„Wir wachsen von Jahr zu Jahr und brauchen Fachkräfte in allen Bereichen. Wenn wir unseren Nachwuchs selbst ausbilden, ist das der Schlüssel zum Erfolg unseres Unternehmens. Außerdem ebnen wir den Jugendlichen mit einer qualifizierten Ausbildung den Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft“, so Marc Luksch, Geschäftsführer von Helukabel. Von der Buchhaltung, über den Einkauf und den Außenhandel bis hin zum Marketing und Personal – nahezu jede Abteilung wird von den Auszubildenden durchlaufen. Dort setzen sie jeweils eigene Projekte um, um voll und ganz in das Unternehmen integriert zu werden. Darüber hinaus lernen die Jugendlichen in verschiedenen Seminaren wie zum Beispiel Kundengespräche geführt werden. Um auch die Kabelproduktion kennenzulernen, sind Aufenthalte im Werk Windsbach fester Bestandteil des Programms. Die Helukabel GmbH beschäftigt mittlerweile über 1.200 Mitarbeiter in 26 Ländern und bildet aus in Berufen wie Kauffrau/ -mann im Groß- und Außenhandel und im Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufmann, Maschinen- und Anlagenführer oder Industriemechaniker. Zudem bietet Helukabel ein Duales Studium in Kooperation mit der Dualen Hochschule Stuttgart in den Fachrichtungen BWL-Industrie, BWL-International Business und Wirtschaftsinformatik an. www.helukabel.de