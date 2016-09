Kleine Linearachse für große Aufgaben

Die neue schmiermittelfreie Miniatur-Linearachse drylin SLN-27 eignet sich insbesondere für Zustellbewegungen mit geringem Gewicht. Die kompakte Einheit kann so für Sensorverstellungen ebenso wie für leichte Handlingaufgaben in der Geräte- und Labortechnik eingesetzt werden. Sie basiert dabei auf der Miniaturgleitführung drylin N mit einer Schienenbreite von 27 Millimeter. Die Werkstoffe und das Design machen drylin N zu einem kostengünstigen und flexiblen Gleitführungssystem. Die Führungsschiene besteht aus stabilem, eloxiertem Aluminium. Mit ihren kompakten Abmessungen, 22 Millimeter Höhe und 28 Millimeter Breite, eignet sich die Lineareinheit SLN-27 vor allem für beengte Platzverhältnisse. Aufgrund der Kunststoffgleitlager in den Spindellagerungen und Führungsschlitten ist das System komplett schmiermittel- und wartungsfrei. „Auf der kommenden Motek stellen wir die Miniatur-Linearachse in Kombination mit unseren neuen dryspin Steilgewinden vor. Drylin SLN-27 ist nicht nur klein, leicht und flach, sondern mit Hüben von 25 Millimeter bei einer Umdrehung auch schnell“, sagt Stefan Niermann, Leiter des Geschäftsbereiches drylin Linear- und Antriebstechnik der igus GmbH. Damit kann die Miniatur-Linearachse auch für schnelle Handling- und Positionierungsaufgaben eingesetzt werden. Für dynamische Bewegungsprofile und einen spielarmen Lauf können die Spindeln auch kugelgelagert werden. Das effektive Kippspiel des Führungsschlittens lässt sich über vier Stellschrauben einstellen. Der Vorschub erfolgt über eine Spindel mit einem Durchmesser von 6,35 Millimeter. Es sind fünf Steigungsvarianten – 0,8, 2,54, 5,08, 12,7 und 25,4 Millimeter – der Steilgewinde verfügbar. Mit einem Basisgewicht von nur 60 Gramm zählt die Linearachse zu den Leichtgewichten der angetriebenen Linearführungssysteme. Selbst mit der maximalen Hublänge von 250 Millimeter bringt der Miniatur-Aktuator lediglich 160 Gramm auf die Waage. Wird die Achse in Kombination mit einem NEMA 11-Schrittmotor geliefert, betragen die Außenmaße immer noch kompakte 28 x 28 Millimeter. Zum Portfolio gehören ebenfalls DC-Motoren mit oder ohne Radialbausatz. Wahlweise lassen sich auch andere Motoren schnell und problemlos über einen Motorflansch anbinden. Der gesamte Baukasten der drylin SLN-27 Miniaturachsen umfasst drei verschiedene Schlittenvarianten – vom günstigen Einsteigermodell über Schlitten mit manueller Spiel- und Höheneinstellung bis hin zum präzise einstellbaren Wagen mit Preload-Funktion – sowie fünf verschiedene Steigungen und drei Motorvarianten. www.igus.de