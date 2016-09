Erfahrene Führungskraft für Red Lion

Ron Salerno arbeitet in der nordamerikanischen Unternehmenszentrale von Red Lion, ist direkt dem Präsidenten von Red Lion, Mike Granby, unterstellt und ist Mitglied des Führungsteams.

Vor seiner Arbeit bei Red Lion war Ron Salerno Director of Marketing and Business Development in der Abteilung für Prozessinstrumentierung bei Siemens, wo er fast zwanzig Jahre tätig war. In dieser Funktion war er für Produktmarketing, Geschäftsentwicklung, vertikalen Vertrieb und technischen Support zuständig. Zu Beginn seiner Laufbahn war er in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Produktmanagement und Technik in verschiedenen Abteilungen von Siemens tätig.

„Dank seiner mehr als zwanzig Jahre umfassenden Erfahrung in der Branche ist Ron die perfekte Besetzung für die Führung der Produktmanagement- und Marketing-Teams von Red Lion“, so Mike Granby. „Ich bin zuversichtlich, dass seine Erfahrung im Bereich strategische Entwicklung die Produkte von Red Lion bei anhaltendem Wachstum unseres Unternehmens weiter an die Spitze der Sektoren industrielle Automation und Vernetzung bringen wird.“

Ron hat einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik von der Villanova University sowie einen MBA-Abschluss von der LaSalle University.

„Ich freue mich sehr, Teil des Teams von Red Lion werden zu dürfen, einem Unternehmen, das seine Kunden äußerst erfolgreich dabei unterstützt, die Produktivität sämtlicher industriellen Anwendungen zu steigern“, so Ron Salerno. „In dieser Funktion wird es mir möglich sein, mit der gesamten Organisation zusammenzuarbeiten, um unsere Ziele strategisch auf die weitere Unterstützung der übergreifenden Unternehmensziele von Red Lion und die Verpflichtung gegenüber Kunden und Partnern auszurichten, dass der Kunde stets an erster Stelle steht.“

www.redlion.net/de