Mobil über Energieführungssysteme informieren

Die verbesserte Navigation erlaubt eine Suche anhand von Typenreihen oder Anwendungen. Nicht zuletzt verbindet die integrierte Augmented-Reality-Funktion digitale Produktinformation mit der virtuellen Welt. Die neue Version der App wurde von Grund auf neu entwickelt, wobei der Fokus auf einer einfachen Bedienbarkeit lag. Das zeigt sich bereits im neu gestalteten Dashboard, von dem aus alle wichtigen Funktionen mit nur einem Klick erreichbar sind. Statt auf den Katalog greifen Anwender nun auf alle Inhalte des „Technischen Handbuchs“ zu und profitieren so von einer größeren Informationstiefe rund um die Energieführungen von Tsubaki Kabelschlepp. Die Navigation ermöglicht sowohl eine Suche nach Typenreihen als auch eine „Auswahl nach Anwendung“ – ideal für Nutzer, die erst noch die passenden Energieführungsketten für Ihre Anwendung finden müssen. Im Vergleich zu früheren Versionen lädt die App alle benötigten Inhalte direkt zu Beginn und nicht mehr in jedem Bereich separat, was die Arbeitsgeschwindigkeit deutlich erhöht. Bei iOS-Geräten stehen dem Anwender alle betrachteten Inhalte auch offline zur Verfügung: Nach dem ersten Start mit einer Internetverbindung speichert die Tsubaki Kabelschlepp App das Inhaltsverzeichnis, alle Bilder sowie zuvor online geöffnete Literaturinhalte zu den Energieführungen auf dem Gerät ab. Über neue Link-Kacheln erreichen Anwender weitere Online-Angebote und -Tools von Tsubaki Kabelschlepp. So ist zum Beispiel der „Online Engineer“ eingebunden und lässt sich innerhalb der App verwenden. Das ist vor allem für Ingenieure „unterwegs“ interessant, die das Tool nun mit Smartphone oder Tablet-PC nutzen können und somit auch unterwegs Energieführungssysteme von Tsubaki Kabelschlepp konfigurieren können. Im Zuge der neuen Version der App wurden nicht zuletzt die zur Verfügung stehenden Sprachen um Französisch, Italienisch und Russisch erweitert. www.kabelschlepp.de